Fã raiz: como é acampar para comprar ingressos de Taylor Swift no Brasil

Dezessete anos depois do lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, a cantora Taylor Swift enfim chega ao Brasil para três shows em novembro. A loirinha, como é carinhosamente chamada pelos fãs, nunca trouxe seus turnês para a América do Sul. Em 2012, a cantora esteve brevemente em terras brasileiras para divulgar seu então recém-lançado CD "Red", passagem essa que rendeu uma série de memes, desde uma entrevista confusa ao lado de Paulo Fernandes a presentes inusitados, como um Louro José de borracha.

O anúncio feito na última sexta-feira, 2, deixou os fãs eufóricos. Taylor Swift traz a "The Eras Tour", a maior turnê de sua carreira, no dia 18 de novembro para o Rio de Janeiro e nos dias 25 e 26 para São Paulo. Os shows da diva pop celebram todas as fases de sua trajetória musical - desde o country do "Fearless" e "Speak Now", o folk que predominou os álbuns "folklore" e "evermore" até o pop chiclete encontrados no "1989", "reputation", "Lover" e "Midnights". São três horas e meia de show, com 44 músicas.

A corrida para os ingressos das apresentações da cantora começaram a partir do momento da divulgação oficial. Esta redatora, uma swiftie de carteirinha desde 2010, esteve presente no acampamento feito pelos fãs que desejavam adquirir as entradas na primeira pré-venda na última terça, 6, e traz o seu relato.

Por volta das 23h de segunda, já havia 34 barracas na frente do Allianz Parque, zona Oeste de São Paulo, onde está localizada a bilheteria oficial. Segundo relatos de outros fãs que estavam no local, o primeiro grupo chegou ainda na quinta-feira, quando os rumores de que a voz de "Shake it Off" aterrissaria no Brasil predominava a web.

Com a pré-venda para os fãs que adquiriram ingressos para a Lover Fest, turnê de Taylor Swift que passaria pela América Latina em 2020 mas foi cancelada devido à pandemia, marcada para o dia 6, outros grupos começaram a chegar no estádio do Palmeiras nos próximos dias - e eu faço parte desse grupo.

Menos preparada que meus colegas swifties, que estavam equipados com barracas, caixas de comida e colchões infláveis, levei apenas uma canga, um cobertor e algumas comidinhas para a porta do Allianz, onde comecei minha (sofrida) jornada pelos ingressos às onze da noite de segunda. O medo de não conseguir adquirir as entradas pelo site falava mais alto do que minha vontade de dormir em uma cama quentinha.

Não demorou muito para que outras pessoas, que também estavam sozinhas como eu, começassem a chegar. A madrugada se dividiu entre: fãs que conseguiam dormir confortavelmente no chão frio da calçada, pessoas animadas o suficiente para passar a noite inteira falando alto, senhoras de mais de 60 anos de idade que foram arrastadas pelas netas para entrarem na fila preferencial e pessoas que tentavam tirar ao menos um cochilo para que o tempo passasse mais rápido, o que era impossível.

Particularmente, a pior parte não foi o frio da madrugada paulistana, mas o ócio de passar uma noite inteira em claro sentada no chão. Minha alternativa foi ouvir toda a playlist da "Eras" no Spotify, escutar conversas alheias e jogar papo fora com pessoas que amam tanto a compositora quanto eu.

Mas não é perigoso passar uma noite inteira na rua? Sinceramente, em nenhum momento me senti ameaçada. Primeiro por estar rodeada de dezenas de pessoas, além de estar acompanhada da equipe da bilheteria, formada por mais dez funcionários, que passaram a noite inteira com os fãs.

Por volta das 5h, os colaboradores da T4F, empresa responsável pela produção dos shows no Brasil, começaram a organizar a fila. Mesmo chegando onze horas antes do início das vendas, peguei a senha 107 - um número maravilhoso em comparação a fila virtual, que ultrapassou a marca de 170 mil pessoas.

A partir daqui ficamos mais confortáveis. Com as senhas, conseguíamos sair para ir ao banheiro e comprar comida, já que era impossível alguém furar a fila. Créditos para a T4F, que montou um esquema bem organizado à prova de espertinhos.

Às 6h, a fila já se estendia por toda a fachada do Allianz e chegava próxima da esquina da Av. Francisco Matarazzo com a Rua Padre Antônio Tomás.

Foram mais quatro horas de espera até que a bilheteria foi aberta às 10h, ao som de gritos animados dos fãs. Mesmo em uma posição relativamente favorável, demorei cerca de 1h40 para adquirir minhas entradas, uma para o dia 25 e outra para o dia 26 (sim, irei nas duas apresentações). Teve gente que chorou, que gritou, que saiu pulando. Outros menos sortudos tiveram problemas no cadastro, ou não se encaixavam nos critérios da pré-venda, e saíram aos prantos sem conseguir comprar as entradas.

No dia 9 de junho, começa uma nova etapa de vendas. Clientes C6 Bank poderão comprar as entradas antecipadamente, antes das vendas gerais marcadas para o próximo dia 12. E a corrida recomeça: de acordo com relato de fãs, às 14h de hoje, já existem cerca de 600 swifties na porta do Allianz Parque distribuídos em mais de 50 barracas.

A mesma situação é observada no Engenhão, no Rio de Janeiro, onde alguns fanáticos ignoram os perigos do Rio de Janeiro e se juntam para realizar um sonho de anos. Vale tudo pra ver a loirinha!

Bom Dia!! Atualizações sobre a fila aqui no allianz para a bilheteria, temos já cerca de 50 barracas, o pessoal tá bem misturado entre c6 e geral, não sei quantidade exata de quantas pessoas já tem aqui, mas é uma média de 10/15 por barraca 🙏🏻 pic.twitter.com/zkKYHPpJqg — larinda | 🇧🇷 (@larindaswift) June 8, 2023

Quando serão os shows da Taylor Swift no Brasil?

Rio de Janeiro

18 de novembro, sábado

Pré-venda C6 Bank: a partir de 9 de junho, às 10h, no site e bilheteria oficial

Venda geral: a partir de 12 de junho, às 10h, no site e bilheteria oficial

Pista Premium R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

São Paulo

25 e 26 de novembro, sábado e domingo

Pré-venda C6 Bank: a partir de 9 de junho, às 10h, no site e bilheteria oficial

Venda geral: a partir de 12 de junho, às 10h, no site e bilheteria oficial

Pista Premium R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

