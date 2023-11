O que significa a pulseira da amizade da Taylor Swift?

É comum ver os fãs que vão aos shows da The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, com os braços cheios de pulseiras da amizade feitas de miçangas. Desde as primeiras apresentações nos Estados Unidos, os swifties começaram a produzir os próprios acessórios e trocar uns com os outros enquanto esperam a estrela do pop subir ao palco. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia? O DCI te explica.

Por que trocam pulseiras no show da Taylor Swift?

A tradição surgiu por conta de um verso da música "You're On Your Own, Kid", presente no álbum "Midnights" da cantora. No trecho, Taylor diz: "Tudo que você perde é um passo que você dá / Então faça pulseiras da amizade, agarre o momento e saboreie / Você não tem motivos para ter medo".

Os fãs não só acataram o conselho da loirinha e começaram a fazer os acessórios, como trocam uns com os outros durante os shows da The Eras Tour - alguns também distribuem os itens para quem não conseguiu fazer as suas. Os swifties aproveitam as horas de espera antes da apresentação para fazer amizades através das pulseiras, além dos objetos servirem como lembranças dos shows.

Os admiradores da americana soltam a criatividade na hora de montar os acessórios. Geralmente, são usadas miçangas referentes a cada era. Por exemplo, amarelas para "Fearless", azuis claras para "1989", e assim por diante.

Os fãs usam letrinhas para escrever os nomes das músicas, versos, títulos dos álbuns ou qualquer outra referência sobre a cantora. Vale tudo que esteja relacionado à diva do pop!

A moda atingiu não só os fãs, mas também as celebridades que comparecem à primeira etapa da turnê nos Estados Unidos. O ator Taylor Lautner, ex-namorado de Taylor e um dos atores do clipe de "I Can See You", foi visto trocando pulseiras com fãs que o abordavam. Quem também entrou na onda foi o jogador de futebol americano Travis Kelce, atual affair da loira, que revelou ter feito pulseiras da amizade com o número do seu telefone para entregar à cantora.

O que significa cada era da Taylor Swift?

A The Eras Tour é uma apresentação de 3 horas e meia que celebra todas as "eras" da cantora. Mas o que significa isso? O show é dividido em blocos e cada um deles é dedicado a um dos dez álbuns da carreira da famosa. Por exemplo, o ato de abertura é o "Lover", representado pela cor rosa presente no projeto lançado em 2019, no qual a loira canta apenas as músicas do CD em questão e usa figurinos que remetem a essa era.

No segundo ato, Taylor volta à era "Fearless", o segundo álbum de sua carreira, mas o primeiro que lhe rendeu projeção mundial e a tornou uma cantora popular. Também estão presentes na apresentação outras sete eras, cada uma simbolizada por uma cor: Speak Now (roxo), Red (vermelho), 1989 (azul claro), reputation (preto), folklore (cinza), evermore (laranja) e Midnights (azul escuro).

Além das pulseiras da amizade, outra tradição dos fãs é ir vestido de acordo com sua era favorita. Os swifties recriam alguns dos looks mais icônicos usados pela cantora, seja em shows, capa de álbuns ou premiações. Peças brilhantes são a principal aposta do fandom.

A The Eras Tour passa pelo Brasil em novembro nos dias 17, 18 e 19 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 em São Paulo, no Allianz Parque. Todos os ingressos já estão esgotados no site da Tickets for Fun e nas bilheterias.

Essa é a primeira vez que Taylor Swift traz uma de suas turnês ao Brasil. Em 2012, a cantora esteve brevemente no País para divulgar o álbum "Red" e realizou um pocket show privado apenas para convidados no Rio de Janeiro.