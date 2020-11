Vitória do Corinthians afasta equipe da Z-4 e mantém tabu

O Timão venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado (31), na Neo Química Arena, e subiu para o nono lugar do Campeonato Brasileiro. A vitória do Corinthians levou a equipe aos 24 pontos, ficando agora à cinco da zona do rebaixamento – Bragantino tem 19 pontos e é o primeiro do Z-4.

Com a vitória, o Corinthians segue sem perder para o Internacional na Neo Química Arena. Ao todo, são sete partidas com quatro vitória corintiana e três empates. Os Colorados não ganham dos alvinegros, em São Paulo, desde 2009.

Novidade no ataque, Davó faz o gol da vitória do Corinthians

Logo depois de perder o jogo de ida da Copa do Brasil para o América Mineiro, o Alvinegro voltou ao seu estádio, mas desta vez para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians x Internacional duelaram pela 19ª rodada do Brasileirão, e uma surpresa no time titular de Mancini fez a diferença da partida: Davó.

O jovem de 21 anos veio do Guarani para o Timão, mas não recebeu oportunidades nem com Tiago Nunes e tão pouco com Dyego Coelho. O atleta inclusive quase saiu da equipe profissional do Corinthians, para ser rebaixado ao sub-23, para o Brasileiro de Aspirantes, ou para um empréstimo ao seu antigo clube para disputa da Série B.

No entanto, nenhuma das opções aconteceram e Davó permaneceu na equipe profissional do Timão, e conquistou a confiança de Vagner Mancini.

No jogo de ontem, o camisa 33 foi titular e fez o gol da vitória do Corinthians diante do Internacional. Cazares deu um chapéu em Victor Cuesta e tirou o zagueiro da jogada. Em seguida, cruzou dentro da área na medida para Davó, com um toque na bola, empurrar para o fundo das redes.

O gol deu a vitória ao Corinthians que subiu para o nono lugar do Brasileirão, mas posição momentânea. Grêmio e Sport ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Timão.

O Leão enfrenta o Athletico PR, na Ilha do Retiro, neste domingo, às 16h. Já o Tricolor Gaúcho joga em sua casa, mas contra o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (2), às 20h.