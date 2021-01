Ceni tem 2º pior aproveitamento do Flamengo em 10 anos; veja números

O aproveitamento de Rogério Ceni no Flamengo até então, é decpcionante. Após um ótimo trabalho no Fortaleza, onde conquistou a Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série B, o treinador se transferiu ao Rubro-negro para alçar vôos maiores, mas o desempenho até agora é um dos piores no últimos 10 anos da equipe.

A derrota para o Ceará neste domingo (10), no Estádio do Maracanã, por 2 a 0, ligou o sinal de alerta no clube. A equipe segue sem vencer em 2021, e então a pressão sob Rogério Ceni aumentou nos últimos dias.

Aproveitamento de Ceni no Fla

Em 12 jogos no comando do Fla, o treinador acumula, quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com este desempeho, Ceni tem 44.4% de aproveitamento no Flamengo, números que colocam o treinador com o segundo pior aproveitamento, mas desde 2011.

Além dos resultados e desempenho abaixo do esperado, as eliminações recentes na Libertadores (nas oitavas de final para o Racing) e então na Copa do Brasil (nas quartas para o São Paulo), são outros pontos negativos do trabalho do treinador.

Piores aproveitamentos

Ney Franco (2014) — 14%.

Rogério Ceni (2020) — 44.4%

Cristóvão Borges (2015) — 46%

Mano Menezes (2013) — 50%

Oswaldo de Oliveira (2015) — 50%

No entanto, mesmo com semanas livres para treinar após as eliminações, o futebol da equipe não aparenta evolução. O aproveitamento de Ceni no Flamengo é superior ao de Ney Franco, que comandou a equipe em 2014, mas realizou apenas 14 jogos.

Melhores aproveitamentos

Jorge Jesus (2019-2020) — 81,3%.

Abel Braga (2019) — 71%

Carpegiani (2018) — 70,6%

Dorival Júnior (2018) — 66,7%

Domènec Torrent (2020) — 64,1%

Lista completa

Maurício Barbieri (2018) — 64%

Zé Ricardo (2016-2017) — 62%

Jayme de Almeida (2013/2014) — 62%

Vanderlei Luxemburgo (2014-2015) — 60,5%

Joel Santana (2012) — 60%

Jorginho (2013) — 59,5%

Vanderlei Luxemburgo (2010-2012) — 58%

Muricy Ramallho (2016) — 58%

Reinaldo Rueda (2017) — 52%.