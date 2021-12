Tocantinópolis x Araguacema: onde assistir e horário da final hoje – 30/12

No primeiro confronto o Tocantinópolis venceu por 1 a 0, tendo a vantagem no jogo de volta nesta quinta

Pela grande final do Campeonato Tocantinense na temporada, as equipes de Tocantinópolis x Araguacema se enfrentam no jogo de volta nesta quinta-feira, 30/12, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio João Ribeiro. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo da final no Estadual hoje ao vivo.

Onde assistir Tocantinópolis x Araguacema: O Youtube no canal do programa Esporte Mais TV e o Eleven Sports são os responsáveis por transmitirem a partida da final hoje nesta quinta-feira ao vivo para todo o Brasil no Campeonato Tocantinense.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio João Ribeiro, cidade de Tocantinópolis

TV: Sem transmissão

Árbitro: Alisson Furtado

LiveStream: Youtube e Eleven Sports de graça no site oficial (www.elevensports.com)

Depois de vencer o jogo de ida, o Tocantinópolis entra em campo com toda a confiança necessária para garantir o grande título do Campeonato Tocantinense em 2021. Rômulo foi o autor do gol que concedeu a vantagem aos anfitriões no jogo de hoje. O elenco tem o comando de Jairo Nascimento.

Do outro lado, o Araguacema espera driblar o bom momento do adversário para conquistar a vitória e, quem sabe assim, garantir o título da temporada em seu favor. Mesmo jogando fora de casa, o elenco, que tem o comando de Júnior Gomes, tem a oportunidade de virar o confronto e vai botar o seu melhor lado ofensivo em campo.

Escalações de Tocantinópolis x Araguacema:

Por se tratar do jogo de volta, isto é, o momento da grande decisão sobre o título, tudo pode acontecer em campo e, por isso, não existem favoritos. O torcedor e apaixonado por futebol não deve perder um minuto sequer da partida.

Tocantinópolis: Dida; Marcinho, Betão, Wanderson, Chico Bala; Rômulo, Balão, Válber, Raí; Hudson, Bilau

Araguacema: Evandrizio; Ronaldo, Breno, Luiz Fernando, Wallace Santos; Gabriel Arruda, Alan Maia, Otávio, José Renan, Fernando; Marcos Alan

