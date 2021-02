Tombense x Uberlândia: onde assistir e escalações da Recopa Mineira

Tombense e Uberlândia se enfrentam neste sábado (20), pela Recopa do Interior. Em jogo único, as equipes se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 11h. Devido à pandemia de Covid-19, o jogo não terá a presença de público, mas também não contará com o VAR. Quem vencer, fica com o título e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

A Recopa do Interior é uma das novidades organizadas pela Federação Mineira de Futebol. A entidade também criou o Troféu Inconfidência, então vencido pelo Uberlândia em 2020. No entanto, há também o Campeonato Mineiro do Interior, tradicional desde os anos 80, e conquistado pelo Tombense no ano passado.

Com Uberlândia e Tombense campeões, as equipes fazem a Recopa do Interior, competição que reúne os dois vencedores dos dois torneios. No entanto, a final foi marcada apenas para este ano, por conta da pandemia do coronavírus.

Onde assistir Tombense e Uberlândia?

A partida da Recopa do Interior, entre Tombense e Uberlândia, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o site da Federação Mineira transmite ao vivo o confronto, a partir das 11h.

A Recopa 2020 terá transmissão ao vivo pela TV FMF, colocando frente a frente Tombense e Uberlândia. Faça o seu cadastro e não perca a disputa pela taça inédita no Futebol Mineiro – https://t.co/IoJet4VHdC Anota aí: sábado, 11h da manhã. Não perca! pic.twitter.com/PtvgO5NXx5 — Fed. Mineira de Fut. (@FMF_Oficial) February 18, 2021

Prováveis escalações do jogo

Provável escalação do Tombense : Felipe Garcia; David, Matheus Lopes, Ramon e João Paulo; Everton, Marquinhos e Falcão; Keké, Rodrigo Porto e Rubens.

: Felipe Garcia; David, Matheus Lopes, Ramon e João Paulo; Everton, Marquinhos e Falcão; Keké, Rodrigo Porto e Rubens. Provável escalação do Uberlândia: Marcão; Everton, Mailson, Bruno Maia e Gilmar; Nikolas, Lucas Paranhos, Felipe Recife e Filipe Ramon; Luizinho e Reis.

Tabu no confronto entre Tombense e Uberlândia

O confronto entre Tombense e Uberlândia reserva um tabu, que pode ser quebrado. Isso porque a equipe de Tombos, jamais perdeu para o adversário em jogo oficiais. No total, as equipes já se enfrentaram seis vezes, sendo quatro pelo Campeonato Mineiro, e então outras duas pelo Módulo 2 do Estadual.

Ademais, dos seis jogos, o Tombense venceu cinco, em: 2011, 2016, 2017, 2018 e 2020. Mas houve um empate também em 2011.

