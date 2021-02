Final do Brasileirão: o que Flamengo e Inter precisam para ser campeões

Flamengo e Inter fazem uma verdadeira “final” para decidir quem será o campeão do Brasileirão, neste domingo (21), às 16h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Isso porque, em caso de vitória Colorada, os gaúchos faturam seu quarto título de Campeonato Brasileiro. No entanto para os Rubro-negros, só a vitória interessa para chegar na última rodada, dependendo apenas de si para ficar com o caneco.

Atual campeão do Brasileirão, o Flamengo pode ter uma segunda “final” no campeonato, em caso de empate contra o Inter. Isso porque sem vitória para nenhuma das equipes, o São Paulo, adversário do Rubro-negro na última rodada, ficaria vivo na disputa pelo título.

Flamengo e Inter empataram no 1º turno

O confronto entre Flamengo e Inter promete altas emoções, assim como no primeiro turno. Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Colorado recebeu os cariocas no Beira-rio, no dia 25 de outubro, e em jogo emocionante as equipes empataram em 2 a 2.

Cerca de quase quatro meses se passaram desde então, e muita coisa mudou nos clubes, por começar pelos treinadores. Na época, o argentino Eduardo Coudet comandava o Colorado, e o espanhol Domenec Torrent era o técnico Rubro-negro.

Embora o árbitro tenha mostrado 10 cartões amarelos, o empate em Porto Alegre é considerado por muitos um dos melhores jogos do campeonato até o momento, seja por conta da entrega das equipes ou pelo nível técnico apresentado. Os donos da casa chegaram a ficar por duas vezes na frente do placar, mas com gol nos acréscimos da partida, o Flamengo conseguiu o empate.

Relembre a partida

Flamengo ou Inter campeão do Brasileirão 2020?

Dependendo apenas de si para ser campeão, uma vitória simples garante o caneco ao Inter, que não levanta a taça do Brasileirão há 42 anos. Com 69 pontos, se conseguir o triunfo, a equipe de Abel Braga abre quatro para o Rubro-negro, e como haverá apenas mais uma rodada, fica impossível do time de Rogério Ceni ultrapassar o Colorado.

Os três pontos também eliminam a chance do líder perder seu posto para o São Paulo, visto que o Tricolor tem 62 pontos. Embora tenha um jogo um jogo a menos, o máximo que o time paulista chegaria é a 71.

Para o Flamengo manter viva a chama da esperança, um empate vale. No entanto, iria para última rodada precisando vencer os são-paulinos, e tendo que torcer para o Inter não ganhar do Corinthians. Para o cenário ficar mais fácil para os cariocas, uma vitória deixa o Rubro-negro dependendo apenas de si para ser campeão, na última rodada.

Flamengo pode ter 2ª ‘final’ para ser campeão do Brasileirão

Se vencer o Inter, o Flamengo fica muito próximo de ser campeão do Brasileirão. Isso porque, em caso de triunfo, o Rubro-negro chega a última rodada dependendo apenas de si para ser campeão e enfrenta um São Paulo sem pretensões. A vitória rubro-negra leva o time a 71 pontos, mesma pontuação máxima do Tricolor, mas o time do Morumbi fica atrás por conta do número de vitórias.

No entanto, caso empate com o Inter, e se o time de Marcos Vizolli vencer Palmeiras e Botafogo, o Flamengo faz uma segunda “final” neste Brasileirão, contra um São Paulo com chances matemáticas de ser campeão.

Inter encara Corinthians na última rodada

Se chegar na última rodada sem o título, a equipe de Abel Braga precisará da vitória para tentar assegurar o caneco. No entanto, a missão não deve ser fácil. Isso porque a equipe enfrentará o Corinthians, que embora não brigue pelo título, está vivo na busca pela vaga da Libertadores. O Timão atualmente é décimo colocado, com 49 pontos, a quatro do Santos.

No entanto, caso vença na próxima rodada, a equipe de Cuca já elimina as possibilidades do Corinthians chegar à Libertadores. Ou seja, o Inter pode enfrentar o Alvinegro precisando da vitória para sonhar com a Libertadores ou apenas cumprindo tabela.

Confira os últimos jogo de Flamengo e Inter

Flamengo x Inter – 22/2, às 16h, no Maracanã

38ª rodada