Tondela x Porto: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (10/04)

Tondela e Porto se enfrentam neste sábado (10) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio João Cardoso, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe do Porto diminui a diferença com o líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Tondela x Porto: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Tondela aparece em 10ª posição com vinte e oito pontos. Desse modo, contabiliza oito vitórias, quatro empates e treze derrotas, precisando vencer para subir na tabela de classificação e, assim, manter-se cada vez mais perto das vagas em competições internacionais. Então, Agra cumpre suspensão e não pode entrar em campo hoje.

Enquanto isso, o Porto continua brigando para alcançar o líder. Em segundo lugar com cinquenta e sete pontos, o time visitante precisa assegurar-se para garantir vaga na Champions League da próxima temporada, mesmo competindo este ano. Assim, em seu plantel, não possui novas baixas.

Últimos jogos

A equipe do Tondela entrou em campo no último domingo (04) contra o Vitória pela 25ª rodada do Campeonato Português, vencendo por 2 a 1.

Do outro lado, o Porto jogou na quarta-feira (07) contra o Chelsea pelas quartas da Champions League, perdendo por 2 a 0 em casa.

Possíveis escalações de Tondela x Porto

Possível Tondela: Pedro Trigueira; Bebeto, Tavares, Ricardo Alves, Ferreira; Pedro, Grau, Olabe; Barbosa, González, Murillo.

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Díaz, Conceição, Grujic; Martínez, Taremi.

