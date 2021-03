Tondela x Sporting: onde assistir e possíveis escalações – 13/03/2021

Tondela e Sporting se enfrentam neste sábado (13) a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Portugal, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Português. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Tondela x Sporting: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 462

OI TV: 111

Como chegam as equipes para o jogo?

O Tondela está em 10ª posição com vinte e quatro pontos no total. Brigando para alcançar a parte de cima da classificação, o clube anfitrião precisa vencer de qualquer maneira o duelo de hoje. Então, em seu elenco, Bebeto segue lesionado.

Em primeiro lugar está o Sporting com cinquenta e oito pontos. Tendo a vantagem de nove pontos, a equipe visitante pode aumentar ainda mais a diferença com o vice-líder se vencer neste sábado. Em seu plantel, Paulinho segue em recuperação.

Possíveis escalações de Tondela x Sporting

Possível Tondela: Pedro Trigueira; Tiago Almeida, Tavares, Suárez, Ferreira; Pedro, Grau, Olabe; Agra, González, Murillo.

Possível Sporting: Adán; Inácio, Feddal, Coates; Mendes, Palhinha, Mário, Matheus Luiz; Tabata, Gonçalves, Tiago Tomás.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no último fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Português. Assim, o Sporting venceu o Santa Clara na sexta-feira (05) por 2 a 0.

Do outro lado, o Tondela no sábado (06) foi derrotado pelo Portimonense em 3 a 0 jogando fora de casa.

