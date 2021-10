Torino x Genoa: saiba onde assistir ao jogo de hoje e escalações – 22/10

Pela nona rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Torino x Genoa se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Torino x Genoa hoje ao vivo? O confronto entre Torino e Genoa terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, cidade de Turim, na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Torino x Genoa

O elenco da casa não tem Pjaca e Verdi, enquanto os visitantes continuam sem Maksimovic, Hernani, Cassata e Vanheusden.

Torino : Savic; Rodríguez, Bremer, Djidji; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Mandragora, Brekalo, Sanabria

: Savic; Rodríguez, Bremer, Djidji; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Mandragora, Brekalo, Sanabria Genoa: Sirigu; Biraschi, Vásquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Torino aparece em 12º lugar com 8 pontos na conta, ou seja, venceu dois jogos, empatou também dois e perdeu outros quatro. Dessa maneira, tem a oportunidade de terminar a sexta-feira em 10º na tabela do Campeonato Italiano se ganhar o jogo.

Enquanto isso, o Genoa segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 6 pontos. Por isso, precisa urgentemente conquistar os três pontos no confronto desta sexta-feira se quiser continuar na elite do futebol italino e, principalmente, lutar por uma vaga em competições para a temporada do ano que vem.

