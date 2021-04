Torino x Juventus: onde assistir ao clássico italiano ao vivo – 03/04

Torino e Juventus se enfrentam neste sábado (03) a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Grande Torino, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Torino x Juventus: onde vai passar o jogo ao vivo?

O clássico italiano entre Torino e Juventus pelo Campeonato Italiano neste sábado (03) tem transmissão em dois lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Torino aparece em 17º com vinte e três pontos, ou seja, briga para escapar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. No jogo de hoje, se vencer, não ultrapassa o adversário acima, pela diferença entre seis pontos, mas soma pontos, além de precisar torcer por tropeços dos rivais abaixo. Por fim, no jogo de hoje, não conta com Singo.

Enquanto isso, a Juventus tenta em todo momento conquistar a liderança, o que não vem sendo fácil. Em terceiro lugar com cinquenta e cinco pontos, precisa vencer neste sábado para diminuir a diferença com o vice e torcer também por uma derrota. O técnico Pirlo não pode contar com Dybala, McKennie e Arthur, suspensos, enquanto Bonucci e Demiral estão fora.

Possíveis escalações de Torino x Juventus

Possível Torino: Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi, Rincon; Belotti, Sanabria.

Possível Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Rabiot, Bentacur, Kulusevski, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Últimos jogos de Torino e Juventus

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo, 21 de março, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, a Juventus foi derrotada pelo Benevento em 1 a 0, enquanto o Torino também perdeu para a Sampdoria em 1 a 0.

