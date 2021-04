Torino x Juventus: quem é freguês de quem no clássico italiano

O clássico entre Torino e Juventus, equipes da cidade de Turim, no norte da Itália, é considerado uma das maiores rivalidades no futebol italiano. Conhecido como Derby della Mole, é uma competição com bagagem histórica, repleta de gols e disputas. Então, confira quem leva a melhor no clássico.

A última partida, realizada em 5 de dezembro de 2020, teve a vitória da Velha Senhora por 2 a 1. O clássico não contou com a torcida já que, devido à pandemia do coronavírus em todo o mundo, as arquibancadas ficaram vazias.

Retrospecto de Torino x Juventus

Em toda a história do futebol italiano, Torino e Juventus se enfrentaram oficialmente 178 vezes, de acordo com dados do site Transfermarket. Todas as partidas aconteceram no Campeonato Italiano e Copa da Itália. Assim, a Juventus se da melhor no confronto, contando com 88 vitórias da Velha Senhora, contra 44 do Torino e 46 empates.

O primeiro confronto em toda a história da rivalidade aconteceu em 13 de janeiro de 1907, no Velódromo Umberto I, contando com a vitória do Torino por 2 a 1, segundo o site italiano Archivio Torino. Em torneios oficiais, aconteceu em 3 de abril de 1927 pela rodada final da Divisão Nacional, ou seja, competição que determina quem sobe e quem fica no Campeonato Italiano. Por 1 a 0, a Juve garantiu a primeira vitória do que seria a vir um dos maiores clássicos do futebol italiano.

Decisões entre Torino e Juventus

Ao todo, foram 13 decisões na Copa da Itália. A primeira vez aconteceu no dia 1 de maio de 1938, na final da competição italiana, tendo a vitória da Juventus por 3 a 1. No segundo jogo, novamente o time bianconero levou a melhor em 2 a 1.

A última decisão em que se encontraram aconteceu nas quartas de final da Copa da Itália em 2018, em jogo único, com a Juve vencendo por 2 a 0, garantindo a classificação para as semis.

Maiores goleadas

Em 1913, o duelo entre Torino e Juventus levou o placar de 8 a 6, contando com catorze gols ao todo. Em toda a história de confrontos, este é, sem dúvidas, o maior placar já registrado tendo as duas equipes em campo.

Entretanto, outras goladas também ficaram marcadas para os torcedores, como o 7 a 2 no placar em 1914 novamente da equipe e a goleada de 6 a 0 da Juventus em 1952.

