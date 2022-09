Torino x Lecce: onde assistir, horário e escalação hoje (05/09)

Pela quinta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Torino e Lecce disputam nesta segunda-feira

Para encerrar a quinta rodada no Campeonato Italiano, as equipes de Torino x Lecce se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, nesta segunda-feira, 05 de setembro. Em posições diferentes na tabela, descubra onde assistir ao embate italiano hoje ao vivo.

O time do Torino vem na 9ª posição com 7 pontos, enquanto o Lecce soma 2 pontos na 17ª posição da tabela.

+ Estádio da final da Libertadores de 2022: decisão será no Equador

Onde assistir Torino x Lecce ao vivo hoje

O jogo do Torino x Lecce hoje vai passar no Star +, plataforma de streaming, a partir das 13h30 (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor que gosta de assistir todas as emoções do futebol italiano pela TV, o embate desta segunda-feira não terá transmissão. Por isso, a única opção é torcer pela plataforma de streaming.

O serviço oferece pacotes, encontrados no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. A plataforma está disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

Torino x Lecce

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim

Rodada: 5ª do Campeonato Italiano

Onde assistir: Star +

+ Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo

Prováveis escalações de Torino x Lecce hoje

Zima, Ricci e Miranchuk são os desfalques aos anfitriões.

Provável escalação de Torino: Milinkovic-Savic; Rodríguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic e Sanabria.

Para o time do Lecce, os atletas Dermaku, Çetin e Brancolini continuam em trabalho no departamento médico.

Provável escalação de Lecce: Falcone; Tuia, Gendrey, Gallo, Baschirotto; Hjulmand, Askilden, González; Strefezza, Colombo e Francesco.

Últimos jogos de Torino e Lecce:

TORINO:

Cremonese 1 x 2 Torino – Sábado, 27/08 – Campeonato Italiano

Atalanta 3 x 1 Torino – Quinta-feira, 01/09 – Campeonato Italiano

LECCE:

Lecce 1 x 1 Empoli – Domingo, 28/08 – Campeonato Italiano

Napoli 1 x 1 Lecce – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

Confira como foi a última partida do Torino.