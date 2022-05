Estádio da final da Libertadores de 2022: decisão será no Equador

A final da Libertadores 2022 será no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Foto: Barcelona SC/Twitter/Reprodução

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores já foram definidos e 16 clubes seguem na disputa para chegar na decisão. Mas, já se sabe qual é o estádio da final da Libertadores 2022? A decisão será em 29 de outubro deste ano.

Qual o estádio da final da Libertadores 2022

O estádio da final da Libertadores 2022 será o Monumental de Guayaquil, no Equador. O palco tem bastante história no futebol e já recebeu duas finais da competição no passado, em 1990 e 1998. Conheça um pouco mais sobre o local que vai sediar o jogo mais esperado da América do Sul no dia 29 de outubro deste ano.

O palco da final da Copa Libertadores tem capacidade para receber ao menos 57 mil pessoas na partida de decisão deste ano. Essa é a terceira vez que o local sediará uma partida de decisão da competição.

Na primeira vez, em 1990, o Barcelona de Guayaquil jogou com o Olímpia, do Paraguai, e em 1998, com o Vasco da Gama. Jogar em casa, no entanto, não trouxe sorte para o Barcelona de Guayaquil, pois o time perdeu as duas finais da Libertadores.

Em 2022, o estádio completa 35 anos de existência e, em 1993, passou por uma grande reforma de ampliação para receber a Copa América daquele ano. Antes, a capacidade máxima era inferior a 50 mil espectadores.

Vale ressaltar, também, que o Estádio Monumental foi eleito pela FIFA como um dos melhores do mundo, além de ser conhecido como um dos mais belos do planeta.

Estádio da final da Libertadores já recebeu a Copa América

Além do histórico que possui como sede da final da Libertadores, chegando neste ano à terceira decisão do torneio, o estádio Monumental de Guayaquil também já sediou outras competições importantes no futebol continental e até mesmo mundial.

Em 1993, com pouco mais de cinco anos de construído, o equipamento foi sede da Copa América.

A competição entre seleções foi sediada no Equador e coube à cidade de Guayaquil ser representada pelo Monumental. Na época, o estádio recebeu jogos da fase de grupos, quartas, semifinal e a grande decisão entre Argentina e México, vencida pelos sul-americanos por 2×1.

Mundial Sub-17 no Estádio Monumental de Guayaquil

Mas não só torneios continentais foram disputados no Monumental de Guayaquil. O Mundial Sub-17 de 1995 teve o Equador como país-sede e o estádio da cidade como palco principal.

Nele, foram realizadas partidas de quartas de final, semifinal, disputa do terceiro lugar e a grande final.

Esta decisão em especial tem um gosto amargo para os brasileiros. Isso porque a seleção canarinho foi derrotada para Gana por 3×2.

O elenco sub-17 daquele ano contava com alguns nomes que posteriormente chegaram ao time principal, como o goleiro Júlio César (ex-Flamengo, Benfica-POR e Inter de Milão-ITA) , o zagueiro Juan (ex-Flamengo, Roma-ITA e Bayer Leverkusen-ALE) e o volante Renato (ex-Santos, Botafogo e Sevilla-ESP).

Quem pega quem nas oitavas de final da Libertadores 2022?

Saiu o chaveamento da Libertadores 2022. As oitavas, quartas e semifinais serão disputadas com jogos de ida e volta, se classificando e passando para a etapa seguinte aquele time que vencer a disputa.

Como ficou definido o chaveamento da Libertadores 2022:

1. Athletico PR x Libertad

2. Tolima x Flamengo

3. Vélez x River Plate

4. Emelec x Atlético MG

5. Cerro Porteño x Palmeiras

6. Talleres x Colón

7. Corinthians x Boca Juniors

8. Fortaleza x Estudiantes

Nas quartas de final, os vencedores dos jogos se enfrentam. Assim, podemos esperar disputas brasileiras ainda nas quartas, isso, claro, se todos os time saírem vitoriosos de seus jogos nas oitavas. O Atlético-PR enfrentando o Fortaleza, o Corinthians jogando contra o Flamengo e o Atlético-MG em disputa com o Palmeiras (atual campeão da Libertadores).

As oitavas de final devem seguir até o dia 7 de julho, quando todos os times já terão se enfrentado e o cenário da competição ficará mais definido.