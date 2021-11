Transmissão da Final da Sul-Americana 2021: como assistir ao vivo

Marcada para sábado, 20 de novembro de 2021 às 17h (horário de Brasília), a final da Copa Sul-Americana entre RB Bragantino e Athletico-PR movimenta cada vez mais a busca por informações. A transmissão é a principal dúvida dos torcedores que vão torcer por seus clubes de casa. Dessa maneira, saiba como assistir ao vivo a final da Sul-Americana.

Como assistir a transmissão da final da Sul-Americana 2021?

A final da Copa Sul-Americana não vai passar na TV aberta neste sábado. A Conmebol TV, canal pago disponível em operadoras por assinatura, será o grande responsável pela transmissão da final entre RB Bragantino e Athletico Paranaense.

Para acompanhar ao vivo, é preciso assinar o serviço através dos sites das operadoras que disponibilizam o canal (Sky, Claro/NET e DirectGO TV) pela mensalidade de R$39,90 ao mês. Em outros casos, também é possível ter acesso no site ou aplicativo em Android ou iOS se o pacote contar com o canal.

Para assinar, basta acessar o site da operadora de televisão e buscar por Conmebol TV na barra de pesquisa. No caso da Sky (FOTO ABAIXO), o serviço disponibiliza três opções de pagamento: por R$29,90, jogos ao vivo nos canais desejados, enquanto por dez reais mais caro o torcedor tem direito aos confrontos em HD. Outra opção é assinar por R$209,70 o canal HD com todos os jogos exclusivos da temporada 2022, com pagamento em uma vez.

Confira a seguir todos os números dos canais da Conmebol TV para acompanhar ao vivo a grande decisão da Sul-Americana entre RB Bragantino e Athletico-PR no sábado.

Claro TV – 711, 712, 713, 714

Sky – 220, 221 / HD: 620, 621

SkyPlay – (skyplay.sky.com.br) e aplicativo em Android / iOS

DirectvGO – (www.directvgo.com)

Onde será a final da Sul-Americana 2021?

O Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, vai sediar a final da Sul-Americana em 2021 no sábado, 20 de novmbro de 2021, entre Bragantino e Athletico Paranaense. Esta é a primeira vez que o país recebe uma decisão da Copa no futebol sul-americano. O espaço completa 90 anos em 2021 e nada melhor do que tornar-se palco de uma grande final para comemorar os anos de sua história.

Idealizado pelo arquiteto Juan Antonio Scasso, o Centenário foi inaugurado em 18 de julho de 1930, mesmo ano da primeira Copa do Mundo no Uruguai. Dessa maneira, o espaço recebeu as disputas do Mundial e ainda por cima viu a sua seleção levantar a primeira taça da história em casa. Em 1983, foi considerado um Monumento Histórico do Futebol Mundial pela FIFA.

Porém, o estádio passou por grandes reformar para receber as finais da Libertadores e Sul-Americana. Em conjunto com as autoridades do Uruguai, a Conmebol realizou a instalação da nova iluminação LED, remodelação das arquibancadas, mudanças nas cabines de transmissões para a imprensa, banheiros, vestiários e até o gramado do campo. Além disso, segundo a Conmebol, um novo sistema de irrigação e drenagem precisou ser instalado para melhorar o rendimento dos gramados.

Qual é a premiação da Sul-Americana em 2021?

Os participantes da Copa Sul-Americana também recebem diferentes valores. Assim como na Libertadores, os valores direcionados também são divididos por fase, ou seja, cada vez que uma equipe avança ela fatura mais e mais como forma de incentivo e recompensa por seu desempenho.

É importante ressaltar que os valores da Copa Sul-Americana são inferiores ao da Libertadores visto principalmente a diferença entre os investimento entre os dois torneios.

Fase de grupos – US$300 mil (R$1,6 milhão)

Oitavas de final – US$500 mil (R$2,6 milhão)

Quartas de final – US$600 mil (R$3 milhões)

Semifinal – US$800 mil (R$4 milhões)

Vice-campeão na final – US$2 milhões (10 milhões de reais)

Campeão da Sul-Americana – US$4 milhões (17 milhões de reais)

Para o vencedor da competição, o total de valor que ele poderá receber é de US$6,8 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 32 milhões de reais na cotação atual.

