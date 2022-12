Transmissão do jogo do Japão x Croácia nesta segunda-feira e horário das oitavas da Copa do Mundo 2022

Japão e Croácia se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O Japão se classificou para as oitavas de final depois de vencer o Grupo E. Eles conquistaram seis pontos em três jogos - derrotando a Alemanha (2–1) e a Espanha (2–1) para terminar em primeiro lugar, apesar de perder para a Costa Rica (1–0).

A Croácia se classificou para as oitavas de final depois de terminar em segundo lugar no Grupo F. Eles conquistaram cinco pontos em três jogos - com uma vitória sobre o Canadá (4 a 1) e empates sem gols com Marrocos e Bélgica. Eles terminaram dois pontos atrás do Marrocos, mas, crucialmente, um à frente da Bélgica.

Quem ganhar, continua no torneio rumo às quartas de final.

Como assistir o jogo do Japão x Croácia ao vivo, transmissão e horário de início

Pela TV, o jogo Japão x Croácia hoje será transmitido na Rede Globo e SporTV, disponível na TV paga entre operadoras como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro. Somente assinantes poderão assistir ao vivo no televisor.

No canal pago, é Luiz Carlos Jr quem narra ao lado de Paulo Vinicius Coelho e Grafite. Torcedores de qualquer lugar do país podem acompanhar o embate.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

Como assistir o jogo online?

Procurando saber como assistir ao jogo Japão x Croácia hoje online? Fique tranquilo torcedor, existem quatro opções de graça:

GloboPlay

portal GE

FIFA +

O torcedor pode acompanhar direto do GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Porém, não é preciso ser assinante do streaming. É só se cadastrar através do site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativos para celular, tablet, no computador ou na própria smartv. Acesse "Agora na TV" e escolha o canal da Globo.

Se preferir uma opção mais simples, aí é só entrar no portal GE (www.ge.globo.com), que também retransmite as imagens de graça em todo o Brasil.

Já o FIFA+ é outra maneira de curtir os jogos todos os dias. Nesta quinta, a plataforma exibe ao vivo e de graça para todos os brasileiros o jogo da Espanha. É só se cadastrar no site (www.fifa.com).

A maneira mais espontânea para curtir é o canal do Casimiro, de graça tanto no Youtube como na Twitch.

Japão x Croácia na Copa do Mundo

Japão fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 24

títulos da Copa do Mundo: 0

participações na Copa do Mundo: 7

Como se classificou: Qualificado automaticamente da AFC

Treinador: Hajime Moriyasu

Principais jogadores: Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Ritsu Doan

Na Copa do Mundo de 2022 – Venceu o Grupo E com 6 pontos (+1 DG)

Croácia fatos rápidos

Ranking mundial atual da FIFA: 12

títulos da Copa do Mundo: 0

presenças na Copa do Mundo: 6

Como se classificou: Qualificado automaticamente da UEFA (1º lugar)

Treinador: Zlatko Dalic

Principais jogadores: Luka Modric, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic

Na Copa do Mundo de 2022 – Concluído segundo no Grupo F com 5 pontos (+3 GD)

