Se o Brasil for para as quartas quando será o jogo na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira dará o primeiro passo em busca ao hexa. A equipes disputará as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar no início de dezembro, ainda sem saber quem vai enfrentar. Mas com o chaveamento já definido para o Brasil, o torcedor quer saber a possível data do confronto nas quartas de final e quem pode enfrentar.

Se o Brasil for para as quartas quando será o jogo?

O Brasil vai jogar na sexta-feira (9 de dezembro) ou no sábado (10 de dezembro) se avançar para as quartas de final na Copa do Mundo do Catar, em estádios e horários diferentes em cada dia.

Caso a Seleção Brasileira termine em primeiro lugar no grupo G e vença a partida nas oitavas de final, aí vai jogar as quartas no dia 9 de dezembro, sexta-feira, no Estádio Cidade da Educação. O horário vai ser às 12h (Horário de Brasília).

Mas se o Brasil ficar em segundo no grupo e vencer as oitavas, aí vai jogar no sábado, 10 de dezembro, no Estádio Al Thumama, também ao meio dia.

Confira a tabela completa com o dia e os horários dos prováveis dias do Brasil nas quartas de final.

SEXTA-FEIRA (09 de dezembro):

Vencedor Oitavas 3 x Vencedor Oitavas 4 (Brasil)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Cidade da Educação

SÁBADO (10 de dezembro):

Vencedor oitavas 7 x Vencedor Oitavas 8 (Brasil)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Al Thumama

Como funciona as quartas de final?

A fase das quartas de final segue o mesmo sistema da etapa anterior. Disputada em partida única, quem vencer está classificado para a próxima etapa e quem perder está eliminado da Copa do Mundo.

Não há pontos, tabelas ou classificações nas quartas de final. São realizados somente os dois tempos de 45 minutos cada, mais os acréscimos, para se definir os vencedores.

Em caso de empate no mata-mata, a prorrogação terá início em até 10 minutos após o final do segundo tempo. Serão dois tempos de 15 minutos cada, com possibilidade de substituições. Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis define quem avança para a semifinal.

A premiação para as seleções que passarem das oitavas para as quartas é de R$ 90 milhões, ou 17 milhões de dólares, segundo o portal GE.

OITAVAS DE FINAL:

Holanda x Estados Unidos = Vencedor 1

Inglaterra x Senegal = Vencedor 2

Argentina x Austrália = Vencedor 3

França x Polônia = Vencedor 4

Líder E x Segundo colocado F = Vencedor 5

Líder F x Segundo colocado E = Vencedor 6

Líder G x Segundo colocado H = Vencedor 7

Líder H x Segundo colocado G = Vencedor 8

QUARTAS DE FINAL:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Vencedor 5 x Vencedor 6

Vencedor 7 x Vencedor 8

O que vem depois das quartas na Copa do Mundo?

Depois das quartas de final na Copa do Mundo vem a semifinal, a última etapa antes da grande decisão.

A fase serve para determinar quem serão os dois finalistas no Mundial do Catar. Dessa maneira, quem vencer o jogo avança para a final, enquanto os perdedores disputarão o terceiro lugar na competição.

Os vencedores chegam das quartas de final. Assim como na disputa anterior, a semifinal também é jogada em partida única com a presença da prorrogação em caso de empate e penalidades entre as seleções se nada mudar.

