Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Equipe argentina venceu a Polônia na terceira e última rodada da fase de grupos no Mundial do Catar

Foi acirrado, mas a Argentina está nas oitavas de final da Copa do Catar. Ao vencer a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira, 30 de novembro, os argentinos confirmaram a participação no mata-mata no Mundial da FIFA. Resta saber quem os hermanos vão pegar no mata-mata.

A Polônia também se classificou para as oitavas mesmo com a derrota para os argentinos.

Quem a Argentina vai enfrentar nas oitavas da Copa?

A seleção da Argentina vai jogar contra a Austrália no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Como os hermanos ficaram em primeiro lugar no grupo C depois de vencer a Polônia na última rodada, vão jogar a partida das oitavas contra os australianos, vice-líder do grupo D na Copa do Mundo. De acordo com o chaveamento da FIFA, os dois melhores de cada grupo enfrentam os oponentes da chave ao lado.

Em partida única, o empate leva à prorrogação de dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, aí o vencedor do confronto será definido em disputa de pênaltis.

Quando vai ser o primeiro jogo da Argentina do mata-mata?

O jogo das oitavas de final entre os hermanos e Austrália está marcado para 03 de dezembro, sábado, no Estádio Ahmad Bin Ali, às 16h (Horário de Brasília).

O vencedor garante a classificação para as quartas de final no Mundial da FIFA. Lembrando que o chaveamento já está definido desde o início do ano.

SÁBADO (03 de dezembro)

Argentina x Austrália

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Ahmad Bin Ali

Transmissão: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+

O que vem depois das oitavas de final?

Depois das oitavas, as quartas de final são a etapa seguinte no mata-mata da Copa do Mundo do Catar. O modelo de sistema é o mesmo, mas o número de seleções participantes cai para oito.

A primeira fase do Mundial é a fase de grupos. Depois, os dezesseis elencos vão para as oitavas até alcançarem a vitória e consequentemente a vaga nas quartas de final. Depois, os quatro vencedores seguem para a semifinal e, por fim, a briga pelo terceiro lugar e a final.

O sistema de disputa é o mesmo para todas as etapas: eliminatório, por isso é chamado de "mata-mata". Realizado em somente um jogo, quem perde está fora e quem ganha segue vivo. Não há pontos ou classificação. Há simplesmente um vencedor e um perdedor.

Em caso de empate em qualquer uma das etapas eliminatórias ao fim do segundo tempo, a prorrogação será iniciada em até dez minutos ao apito final. Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis é que decide quem passa.

