Transmissão jogo do Sporting hoje: onde assistir Casa Pia x Sporting (9/3)

Os leões estão de volta neste domingo, 9 de março. O jogo do Sporting hoje é contra o Casa Pia, pela 25ª rodada da Liga Portugal. A partida começa às 15h (horário de Brasília) e será no Estádio de Rio Maior, com capacidade para 7 mil torcedores.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa sexta-feira vai ter transmissão ao vivo na Disney + e ESPN, a partir das 15h. Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelos canais RTP e Sport TV.

O Sporting sobe para o campo com Rui Silva; Ricardo Esgaio, Diomandé e Gonçalo Inácio; Debast, Eduardo, Fresneda e Matheus Reis; Francisco Trincão, Quenda e Gyokeres. Técnico é o Rui Borges.

Partida: ainda não começou

Data: 09 de março de 2025 (domingo)

Horário: 18h(de Portugal) / 15h(de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Rio Maior

Classificação da Liga Portugal

Confira a pontuação dos times até aqui.

1. Sporting – 56

2. Benfica – 56

3. FC Porto – 50

4. SC Braga – 50

5. Santa Clara – 39

6. Casa Pia AC – 36

7. Vitória SC – 35

8. Estoril Praia – 35

9. FC Famalicão – 31

10. Rio Ave – 29

11. FC Arouca – 28

12. Moreirense – 27

13. Nacional – 26

14. Gil Vicente – 23

15. AFS – 23

16. Est. Amadora – 23

17. Farense – 17

18. Boavista – 15