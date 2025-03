Veja o jogo do Benfica hoje: onde vai passar Benfica x Nacional (8/3)

Veja o jogo do Benfica hoje: onde vai passar Benfica x Nacional (8/3)

Neste sábado, 8 de março, o Benfica entra em campo contra o Nacional, em jogo da 25ª rodada da Liga Portugal e acontece a partir das 15 (de Brasília) no estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. A boa notícia é que tem transmissão para o Brasil.

Assistir o jogo do Benfica em tempo real

O jogo do Benfica nesse sábado, dia 8, começa às 15h (horário de Brasília), e é possível assistir na Disney+. Nenhuma emissora de TV aberta exibe o jogo. Os torcedores em Portugal podem assistir pela BTV, streaming.

O Benfica deve escalar Trubin; Tomás Araújo, Antónia Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes, Kokçu; Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis. Bruno Lage é o técnico.

O Nacional tem Lucas França; García, Ulisses, Zé Vítor, Appiah; Soumaré, Luís Esteves; Dudu, Penha, Bóia; Tagueu. O técnico é Tiago Margarido.

André Narciso é o árbitro.

Campeonato Português 2024/2025

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2024/2025, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.