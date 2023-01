Transmissão Santo André x jogo do Santos na Copinha hoje ao vivo - 11/01/23

Praticamente classificado para a próxima fase na Copinha, o Santos entra em campo nesta quarta-feira para confirmar a liderança em seu grupo. O jogo do Santos vai ser contra o Santo André às 19h30 (Horário de Brasília) no Estádio Brunão pela terceira rodada. Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao jogo.

O jogo é decisivo para o Santos, para saber se avança no primeiro lugar ou segundo. O Peixe tem 6 pontos em primeiro lugar na tabela, enquanto o Santo André vem em segundo com 4 pontos. Quem vencer vai para a segunda fase da Copinha como líder.

Onde assistir jogo do Santos na Copinha hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Santo André x Santos terá transmissão do SporTV e GloboPlay.

Disponível em todos os estados do país, a partida da Copinha está disponível no canal pago entre as operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar para curtir as emoções da última rodada.

Outra opção é assistir a retransmissão no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 18h30, devido ao fuso horário.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brunão, em Santo André

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Escalação hoje:

Escalação do Santo André: Gabriel; Henrique, Renan, Caio, Lucas; Lucas Silva, Luiz Eduardo, Alexiel; Bruno, Francisco e Gabriel Paz.

Escalação do Santos: Edu; Cadu, Derick, Jair, Kevyson; Hyan, Balão, Ivonei; Gabriel, Fernandinho e Deivid.

VEM PRA SANTO ANDRÉ! ⚪⚫ Amanhã, às 19h30, no Estádio Bruno José Daniel, os #MeninosDaVila enfrentam o Santo André, valendo a liderança do grupo da #Copinha23! Os ingressos serão GRATUITOS! Contamos com a presença da Nação Santista! 🐳 pic.twitter.com/762HhSJyFe — Santos FC (@SantosFC) January 10, 2023

Quem o Santos pega na segunda fase?

O Santos pode pegar na segunda fase da Copinha o EC São Bernardo ou o Bahia, tudo vai depender de qual posição avançar na competição.

No momento o Santos é o líder do grupo 26. Porém, o elenco só vai saber quem vai enfrentar no mata-mata da competição ao fim do jogo desta quarta-feira. Se passar em segundo lugar, aí vai pegar o São Bernardo.

Mas caso o Santos passe em primeiro, aí enfrentará o Bahia, já que o clube de Salvador ficou em segundo lugar em seu grupo na primeira fase.

O jogo ainda não tem data e deverá ser divulgado pela FPF dias antes da partida.

