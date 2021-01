UD Ibiza x Celta de Vigo: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (05/01)

UD Ibiza x Celta de Vigo se enfrentam nesta terça-feira (05), às 13h, no Estádio Municipal de Can Misses, pela segunda fase da Copa do Rei. Em jogo único, quem vencer a partida está classificado para a terceira fase da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

UD Ibiza x Celta de Vigo: onde assistir?

A partida entre UD Ibiza e Celta de Vigo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 13h (Horário de Brasília).

+ Como Eduardo Coudet transformou a equipe do Celta de Vigo

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, conhecida como Segunda División B. Ademais, o Ibiza lidera o grupo B da parte 3, com vinte pontos, cinco a mais que o segundo colocado.

Enquanto isso, o Celta de Vigo ocupa a 8ª posição da La Liga, com vinte e três pontos. A equipe comandada por Coudet, ex-técnico do Internacional, melhorou inegavelmente o seu rendimento em campo, saindo da zona de rebaixamento para a parte de cima da tabela.

Possíveis escalações de UD Ibiza x Celta de Vigo

Ao time da casa, nenhuma lesão. Em boletim publicado no site oficial, o Ibiza registrou que não existe nenhum novo caso de covid-19 e que todos foram testados.

Provável UD Ibiza: Germán; Pardo, Goldar, Grima, Rubén; Manu Molina, Sibo, Kike López; Cirio, S.Castel, Rodado.

Para o técnico Eduardo Coudet, os jogadores Sergio Álvarez, Juncá, Kevin Vázquez, Nolito e Iago Aspas estão indisponíveis por lesão. Entretanto, Hugo Mallo, Murillo, David Costas e Jorge Sáenz não aparecem na lista oficial de convocados divulgada pelo site oficial.

Provável Celta de Vigo: Blanco; Olaza, Carreira, Araújo, Aidoo; Tapia, Denis Suárez, Baeza, Beltrán, Mendéz; Santi Mina.

Confira os jogos da Copa do Rei

Além disso, a segunda fase da Copa do Rei também traz outros jogos. Assim, confira todas as partidas de hoje.

Cordoba x Getafe – 13h

Linares x Sevilla – 15h

Zamora x Villarreal – 15h

Marbella x Real Valladolid – 17h

AD Alcorcon x Real Saragoça – 17h