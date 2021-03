Udinese x Lazio: onde assistir, horário e escalações (21/03)

Udinese e Lazio se enfrentam neste domingo (21) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Udinese x Lazio: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Udinese x Lazio

Possível Udinese: Musso; Samir, Nuytinck, De Maio; Larsen, Arslan, Walace, De Paul, Molina; Llorente, Pereyra,

Possível Lazio: Pepe Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Fares, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa.

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe da Udinese aparece em 11º com trinta e três pontos. Dessa maneira, tem como principal objetivo seguir ganhando na competição para, assim, subir na tabela e conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Então, em seu plantel, Rodrigo, Pussetto, Jajalo e Deulofeu são baixas.

Enquanto isso, a Lazio briga na parte de cima. Em 7º com quarenta e seis pontos, tem a chance de diminuir a diferença com a Roma e Napoli se vencer na rodada. Porém, precisa contar também com tropeços dos adversários. No jogo de hoje, Luiz Felipe e Caicedo estão indisponíveis.

Últimos jogos

Ademais, a Udinese entrou em campo pela última vez no sábado passado (13) pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, ficou no empate em 1 a 1 com o Genoa.

Por outro lado, a Lazio foi derrotada pelo Bayern de Munique em jogo das oitavas de final na Champions League na quarta-feira (17). Por 2 a 1, time alemão garantiu a classificação para as quartas.

