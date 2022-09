Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalações (04/09)

As equipes de Udinese x Roma disputam a quinta rodada do Campeonato Italiano neste domingo (04/09), no Estádio Friuli, em Udine, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe da Roma quer manter o bom aproveitamento dentro de campo para retomar a liderança da tabela.

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, saiba onde assistir o embate do futebol italiano hoje.

Onde assistir jogo da Udinese x Roma hoje

O jogo da Udinese x Roma hoje vai passar na ESPN, a partir das 15h45 (horário de Brasília). O torcedor também pode assistir através do Star +, serviço de streaming, disponível somente para assinantes.

Disponível apenas para operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN detém os direitos de transmissão do Campeonato Italiano na temporada. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para ter a emissora em sua programação.

Para assistir através da plataforma de streaming Star +, os valores por mês vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, dependendo do pacote do torcedor.

Posições de Udinese e Roma no Campeonato Italiano

A Udinese começou a nova temporada do Campeonato Italiano com derrota, mas conseguiu se recompor enquanto ocupa a 9ª posição com sete pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe está empatada com o Torino, que segue à frente por vantagem no saldo de gols devido ao critério de desempate na competição.

Fique de olho em: Deulofeu, Beto e o brasileiro Walace, ex-jogador do Grêmio.

Se a Udinese vencer: pode subir para a 5ª ou 4ª posição dependendo da quantidade de gols

Do outro lado, a Roma é a 4ª colocada na tabela com dez pontos, conquistados entre as quatro rodadas que disputou com três vitórias e um empate. Empatado com a Atalanta, o elenco treinado por José Mourinho precisa vencer neste domingo se quiser voltar para a ponta da tabela, indo aos treze pontos e ultrapassando o Napoli, Milan e a própria Atalanta.

Fique de olho em: Paulo Dybala e Abraham

Se a Roma vencer: é o novo líder

Provável escalação de Udinese x Roma

Buta e Masina são os atletas indisponíveis no jogo de hoje.

Provável escalação da Udinese: Silvestri; Pérez, Nuytinck, Rodrigo Becão; Udogie, Makengo, Walace, Lovric, Pereyra; Deulofeu e Beto.

EM seu plantel de jogadores, o técnico José Mourinho não pode contar com El Shaarawy, Zaniolo e Kumbulla, lesionados.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham e Paulo Dybala.

Últimos jogos:

UDINESE:

Monza 1 x 1 Udinese – Sexta-feira, 26/08 – Campeonato Italiano

Udinese 1 x 0 Fiorentina – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

ROMA:

Juventus 1 x 1 Roma – Sábado, 27/08 – Campeonato Italiano

Roma 3 x 0 Monza – Terça-feira, 30/08 – Campeonato Italiano

Com gol de Dybala, confira como foi a última partida da Roma.

Próximos jogos de Udinese e Roma:

UDINESE:

Sassuolo x Udinese – Domingo, 11/09 às 10h – Campeonato Italiano

Udinese x Inter de Milão – Domingo, 18/09 às 07h30 – Campeonato Italiano

ROMA:

Ludogorets x Roma – Quinta-feira, 08/09 às 13h45 – Liga Europa

Empoli x Roma – Segunda-feira, 12/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

