Grid de largada da Fórmula 1: qualificação F1 do GP da Holanda 2022

Correndo em casa, Max Verstappen conseguiu o primeiro lugar na qualificação F1 do GP da Holanda! Neste sábado, 03 de setembro, o piloto da Red Bull marcou o tempo de 1m10s342 e garantiu a primeira posição no Grid de largada da Fórmula 1, no Circuito de Park Zandvoort, pelo Grande Prêmio da Holanda, a décima quinta etapa da temporada.

Fecham o pódio na Holanda os pilotos Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari. O Grande Prêmio da Holanda começa às 10h, dez da manhã, pelo horário de Brasília, neste domingo, com 72 voltas no circuito.

Grid de largada da Fórmula 1 do GP da Holanda – Qualificação F1

1º Max Verstappen (Red Bull) – grid de largada da fórmula 1

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Lewis Hamilton (Mercedes)

5º Sergio Perez (Red Bull)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Mick Schumacher (Haas)

9º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Esteban Ocon (Alpine)

13º Fernando Alonso (Alpine)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15°Alexander Albon (Williams)

16º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17º Daniel Ricciardo (McLaren)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Sebastian Vettel (Aston Martin)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Como foi o treino de classificação na Holanda – F1

Sábado ensolarado na Holanda para o treino de classificação da Fórmula 1. Todos os pilotos garantiram-se com as suas equipes na busca pela pole position, para largar em primeiro lugar.

Chegada a hora de pisar fundo, o Q1 teve início com Schumacher, Albon, Magnussen, Latifi, Bottas e Zhou entrando na pista para buscarem o melhor tempo no treino deste sábado. Schumacher se deu bem com tempo de 1m12s825, enquanto Magnussen assumiu a ponta.

Mas a alegria do time da Haas durou pouco. Max Verstappen saiu do box e seguiu para o circuito, anotando 1m11s317 em sua melhor volta. Leclerc também apareceu na pista, mas garantiu-se apenas em segundo lugar. Russell e Hamilton anotaram bons tempos para a Mercedes, carimbando o passaporte para a próxima etapa.

Albon também chegou bem para escapar da eliminação para a Williams. Faltando um minuto para o fim da primeira prova, os pilotos foram para a pista em busca da classificação. Vettel buscou o tempo para se garantir mas acabou errando, enquanto Tsunoda também conseguiu se salvar, pulando para a segunda posição.

Hamilton, em seguida, anotou 1m11s331, superou Yuki Tsunoda para assumir a vice-liderança, atrás de Verstappen. Fim da primeira etapa, foram eliminados Bottas, Magnussen, Daniel Ricciardo, Vettel e Latifi.

Chegou a hora do Q2. O começo da prova, entretanto, acabou sendo paralisado após torcedores jogarem sinalizadores na pista. Retomada o treino, os pilotos foram voltando ao mesmo tempo

Perez e Verstappen foram os primeiros a entrarem na pista. Verstappen, correndo em casa, logo assumiu a liderança com o tempo de 1m10s927.

Hamilton também entrou bem, subindo para a segunda posição. Já a Ferrari falhou em sua primeira tentativa dentro da pista. Na volta, conseguiu bom tempo e assumiu a parte da frente. No finalzinho, Sainz assumiu a primeira posição, enquanto Russel veio em segundo lugar. Foram eliminados Gasly, Ocon, Alonso, Zhou e Albon.

Hora da decisão. No Q3, Verstappen foi o primeiro a entrar na pista e marcar o melhor tempo. Hamilton largou bem e chegou para brigar pela ponta, mas não obteve grande êxito. A Ferrari entrou na pista, com Leclerc assumindo a ponta.

Faltando apenas um minuto, Verstappen voltou para a primeira posição com a volta de 1m10s342. No finalzinho, Perez acabou batendo, decretando com a bandeira amarela o fim do treino neste sábado.

