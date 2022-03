Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalações (13/03)

Udinese x Roma se enfrentam neste domingo (13), na vigésima nona rodada do Campeonato Italiano, a partir das 14h, no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. A seguir, confira as informações da transmissão para assistir o jogo ao vivo.

Onde assistir Udinese x Roma

O streaming Star + vai transmitir o jogo da Udinese x Roma hoje, sem transmissão na TV. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Udinese e Roma neste domingo, 13 de março de 2022, tem a bola rolando às 14h, no horário de Brasília no Estádio Friuli, em Udine, na Itália

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Friuli, em Udine, na Itália

Onde assistir jogo de hoje: Star+

Últimos jogos Udinese x Roma

23/09/2021 – Roma 1 x 0 Udine – Campeonato Italiano

14/02/2021 – Roma 3 x 0 Udine – Campeonato Italiano

Como estão Udinese e Roma na temporada?

O elenco da Udinese coleciona três rodadas sem perder uma partida, isto é, conseguiu bons resultados e subir alguns degraus na tabela do Campeonato Italiano. Em décimo quarto lugar com 29 pontos, o grupo precisa do resultado em seu favor neste domingo para se afastar ainda mais.

Enquanto isso, a Roma vem em quinta posição com 47 pontos, isto é, tem apenas oito pontos a menos do que os primeiros colocados na classificação. Com isso, precisa garantir-se com a vitória neste domingo para continuar brigando por uma posição entre os primeiros e, quem sabe assim, chegar ao seu ponto de estratégia para ter uma vaga na Champions do ano que vem.

Escalação de Udinese x Roma

Udinese: Silvestri; Pérez, Pablo Marí, Rodrigo Becão; Udogie, Jajalo, Pereyra, Arslan, Molina; Beto, Deulofeu

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Abraham, Zaniolo

Confira o último jogo da Udinese e Roma.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Italiano.