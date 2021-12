Udinese x Salernitana: onde assistir, horário e escalações hoje – 21/12

Enquanto um briga para subir na tabela, o outro precisa escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano

As equipes de Udinese x Salernitana se enfrentam nesta terça-feira, 21/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), em confronto da 19ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio Friuli. Confira onde vai passar o jogo de hoje com transmissão ao vivo.

Onde assistir Udinese x Salernitana: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site oficial e também por aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Friuli, cidade de Udine, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Contabilizando duas rodadas sem ser derrotado, a equipe da Udinese mostra uma melhora significativa em campo pelo Campeonato Italiano. Neste momento, o elenco conseguiu se afastar da zona da degola e aparece em 14ª posição com vinte postos, isto é, venceu quatro jogos, empatou oito e perdeu seis.

Enquanto isso, a equipe da Salernitana busca de todas as maneiras possíveis deixar a lanterna da zona de rebaixamento, mesmo que isso pareça impossível devido as circunstâncias. Com apenas oito pontos, o elenco venceu dois confrontos, empatou outros dois e perdeu catorze, protagonizando a pior campanha na temporada.

Escalações de Udinese e Salernitana:

Pereyra é o único jogador que continua indisponível no plantel de jogadores da Udinese.

Do outro lado, os visitantes Veseli, Ruggeri, Bonazzoli e Strandberg estão fora.

Udinese: Silvestri; Samir, Nuytinck, Rodrigo; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Salernitana: Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Bogdan, Gagliolo, Ranieri; Kastanos, Obi, Coulibaly; Ribery, Nwanko

