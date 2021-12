Entidade atualizou todas as posições do ranking de seleções ao fim da temporada

Confira a posição do Brasil no último ranking da FIFA de seleções em 2021

Confira a posição do Brasil no último ranking da FIFA de seleções em 2021

Na manhã desta quinta-feira, 23/12, a FIFA divulgou o último ranking de seleções do ano atualizado com as posições de acordo com o desempenho das equipes no ano. A Bélgica continua líder, mas o Brasil conseguiu diminuir a diferença. Confira como ficou o último ranking da FIFA de seleções em 2021 e entenda o critério.

Qual é a posição do Brasil no ranking da FIFA de seleções?

O Brasil se mantém em segundo lugar no ranking de seleções da FIFA, mas viu a diferença com a Bélgica, líder, cair para 21 pontos. Este é o último levantamento de 2021, considerando que a nova temporada vai começar e, em janeiro, as Eliminatórias estão de volta nos continentes, o que promete movimentar ainda mais o ranking.

Em novembro, o Brasil conseguiu reduzir a sua diferença para dois pontos. No entanto, a diferença voltou a subir com a atualização de dezembro. Em terceiro lugar está a França com 1.786,15 pontos, que se manteve na posição.

A Argentina, campeã da Copa América, e a Itália, vencedora da Eurocopa, aparecem em 5º e 6º lugar respectivamente. Fechando os dez primeiros estão Espanha, Portugal, Dinamarca e Holanda.

É importante ressaltar que os sete melhores colocados no ranking serão cabeças de chave na Copa do Mundo. No entanto, muitos jogos ainda vão acontecer até o início da competição no Catar.

Confira o top 20 do ranking da FIFA de seleções em dezembro de 2021, o último do ano:

1 Bélgica – 1.828.45 pontos

2 Brasil – 1.826.35 pontos

3 França – 1.786.15 pontos

4 Inglaterra – 1.755.52 pontos

5 Argentina – 1.750.51 pontos

6 Itália – 1.740.77 pontos

7 Espanha – 1.704.75 pontos

8 Portugal – 1.660.25 pontos

9 Dinamarca – 1.654.54 pontos

10 Holanda – 1.653.73 pontos

11 Alemanha – 1.648.33 pontos

12 Estados Unidos – 1.647.14 pontos

13 Suíça – 1.642.83 pontos

14 México – 1.638.76 pontos

15 Croácia – 1.620.74 pontos

16 Colômbia – 1.607.15 pontos

17 Uruguai – 1.596.66 pontos

18 Suécia – 1.588.26 pontos

19 País de Gales – 1.578.01 pontos

20 Senegal – 1.561.68 pontos

Qual é a pior seleção do ranking da Fifa?

A última colocada no ranking é San Marino, com apenas 780.33 pontos marcados até 23 de dezembro de 2021 ocupando a 210ª posição.

A seleção disputa as Eliminatórias da Europa para a Copa, integrando o grupo I sem pontos marcados, isto é, está eliminado e por isso não conseguiu sequer uma vaga na repescagem para o Mundial do Catar.

Quais são os critérios do Ranking da FIFA?

O Ranking da FIFA utiliza o sistema Elo, muito conhecido nos jogos de xadrez, para definir através de pontuações as melhores seleções do mundo desde 2018 após a aprovação do Conselho da FIFA. Ao todo, 210 equipes de todos os continentes são consideradas, sendo Conmebol, UEFA, Concacaf, AFC, CAF e OFC.

O método altera a matemática do ranking. Agora, a entidade leva em consideração os resultados recentes para a soma e subtração dos pontos ganhos ou perdidos, além de utilizar pesos diferentes para cada confronto, ou seja, uma partida das Eliminatórias ou Copa do Mundo vale mais do que um simples amistoso.

Já os pontos somados ou substraídos são determinados pela força dos times no ranking. Dessa maneira, quando uma seleção que está no topo vence outra que está abaixo, ela não fatura tantos pontos. Entretanto, se uma equipe que está na em primeiro é derrotada, então aí ela perde muitos pontos, assim como uma pequena pode ganhar muitos pontos ao vencer uma grande seleção.

Leia também:

Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022