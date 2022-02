Unaí x Brasiliense: onde assistir, horário e escalações do jogo – 09/02

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Brasiliense, as equipes de Unaí x Brasiliense se enfrentam nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 10h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Urbano Adjuto pela primeira fase na temporada 2022. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Unaí x Brasiliense

A partida entre Unaí e Brasiliense pode ser assistida apenas no Youtube (Site gratuito de vídeos) de qualquer maneira e em todo o Brasil a partir das dez e meia da manhã nesta quarta-feira.

Basta acessar ao link do Youtube no canal do Brasiliense, procurar pelo jogo e assistir como e onde quiser.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Urbano Adjuto

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Unaí e Brasiliense hoje

Unaí – Edson; Matheus, Juninho, Wagner, Ezio; Gabriel, Matheus Gu.; Brendon, Filipinho, Julio; João de Deus

Ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasiliense, o time do Unaí precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser escapar da degola e, quem sabe assim, lutar por uma vaga na próxima rodada do torneio estadual. No fim de semana, foi derrotado pelo Ceilândia.

Brasiliense – Edmar; Andrézinho, Badhuga, Liel, Peu; Radamés, Zotti, Bernardo, Ferrugem; Luquinhas, Marcão

Em terceiro lugar na classificação do torneio, o elenco do Jacará está com 9 pontos, isto é, venceu até o momento três partidas enquanto perdeu apenas duas. Por isso, precisa de mais uma conquista na rodada de hoje para disputar a liderança com o Ceilândia.

Confira a seguir o link para acompanhar o jogo de hoje ao vivo.

