Union Berlin x Hertha Berlin: onde assistir o clássico de graça (20/11)

Um dos maiores clássicos do futebol alemão, o confronto entre Union Berlin x Hertha Berlin acontece neste sábado, 20/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão no Stadion An der Alten Försterei. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Union Berlin x Hertha Berlin: O jogo do Union Berlin e Hertha Berlin hoje terá transmissão ao vivo do canal BAND, na TV aberta para todo o Brasil, além da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Stadion An der Alten Försterei, cidade de Berlim, na Alemanha

TV: BAND

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Escalações de Union Berlin x Hertha Berlin:

Os anfitriões não poderão contar com Behrens, já que não aparece na convocação oficial. Do outro lado, o elenco do Hertha não terá Boyata, suspenso, Darida e Klünter lesionados.

UNION BERLIN: Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl; Ryerson, Khedira, Prömel, Gießelmann; Haraguchi, Kruse, Awoniyi

HERTHA BERLIN: Schwolow; Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt; Ascacibar, Tousart; Richter, Serdar, Mittelstädt; Piatek

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Surpreendendo cada vez mais na temporada, o Union Berlin entra com todo o gás necessário no jogo deste sábado já que é dia de clássico. Ocupando a oitava posição com 17 pontos, venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu outros dois, ou seja, tem uma boa campanha, mas precisa de muito mais para conquistar uma vaga em torneios internacionais.

Enquanto isso, o Hertha vem em décimo terceiro lugar com 13, ou seja, contabiliza quatro triunfos em seu favor, um empate e seis derrotas no total. O elenco não vem fazendo a mesma temporada que fez no ano passado e isso preocupa os torcedores, preocupando-se cada vez mais com a possibilidade do rebaixamento.

