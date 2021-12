Union Berlin x RB Leipzig: onde assistir de graça e horário – 03/12

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Union Berlin x RB Leipzig se enfrentam nesta sexta-feira, 03/11, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Union Berlin x RB Leipzig hoje: O jogo do Union Berlin e RB Leipzig terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio An der Alten Försterei, cidade de Berlin, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Depois de tropeçar diante do Eintracht Frankfurt na rodada passada, o Union Berlin entra em campo nesta sexta-feira disposto a retomar o bom desempenho que vem apresentando nos jogos do Campeonato Alemão. Ocupando a sexta posição com 20 pontos, o time pode dormir em quarto lugar se vencer o confronto, subindo para seis vitórias conquistadas na temporada.

Enquanto isso, o RB Leipzig conseguiu retomar o seu caminho depois de um terrível início de temporada no futebol alemão este ano. Em oitavo com 18 pontos, o elenco quer a oportunidade de voltar a vencer, já com duas rodadas em pausa, e chegar até o topo da classificação para brigar pelo título com o Bayern de Munique e Dortmund, assim como fez no ano passado.

Escalações de Union Berlin x RB Leipzig:

Behrens é o único desfalque para o jogo desta sexta-feira no plantel de jogadores do Union. Do outro lado, o técnico Jesse Marsch não poderá contar com Halstenberg, Olmo, Poulsen e Saracchi, lesionados.

UNION BERLIN: Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Khedira, Prömel, Gießelmann; Haraguchi, Kruse, Awoniyi

RB LEIPZIG: Martinez; Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino; Adams, Kampl; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Silva

Leia também:

GP da Arábia Saudita 2021: programação e horários da F1