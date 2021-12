GP da Arábia Saudita 2021: programação e horários da Fórmula 1

Na reta final da Fórmula 1, os pilotos voltam a correr neste fim de semana pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita. A vigésima primeira etapa será realizada entre 03 e 05 de dezembro no Circuito de Jeddah Corniche, na cidade de Jeddah. Dessa maneira, confira a programação completa e os horários do GP da Arábia Saudita na Fórmula 1 em 2021.

Horários e programação do GP da Arábia Saudita em 2021

Estreante no calendário da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Arábia Saudita vai exigir 50 voltar dos pilotos com grandes emoções aos torcedores e apaixonados pelo automobilismo. Por conta das altas temperaturas, os eventos serão realizados neste fim de semana na parte da noite para aliviar as equipes.

A luta pelo título de pilotos continua em todo vapor. Com as últimas duas vitórias de Lewis Hamilton, a diferença com Verstappen caiu para 8 pontos, o que significa que o cenário poderá se resolver neste ou no próximo fim de semana.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita, pela primeira vez na Fórmula 1 pelo Circuito de Jeddah, é a vigésima primeira etapa da temporada 2021, realizada em 03, 04 e 05 de dezembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida no circuito de rua Jeddah Corniche.

Confira a programação completa do fim de semana e todos os horários para acompanhar.

Sexta-feira (03/12)

Treino Livre 1 – 10h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 14h (BandSports)

Sábado (04/12)

Treino Livre 3 – 11h (BandSports)

Treino Classificatório – 14h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (05/12)

Corrida do GP do Catar – 14h30 (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Circuito de Jeddah Corniche na F1 em 2021

A Fórmula 1 recebe pela primeira vez o circuito de Jeddah, uma prova bem diferente da realizada no Catar. O circuito de rua temporário, localizado em Corniche, uma área de resort costeiro de 30 km da cidade saudita de Jeddah, foi construído especialmente para a etapa deste fim de semana, tem a extensão em 6.175 metros, sendo o segundo maior do calendário da Fórmula 1. Ela foi construída pela empresa Tilke em parceria com a equipe da Fórmula 1.

A velocidade para o circuito é de 252 km/h, considerado um dos mais rápidos do ano pela modalidade, ficando no mesmo patamar que Monza e Silverstone. Com 27 curvas, rápidas e sinuosas, vai exigir dos pilotos muita atenção em ultrapassagens.

Quantas corridas faltam para acabar a Fórmula 1 em 2021?

Contando com a corrida deste domingo, faltam duas corridas para acabar a temporada 2021 na Fórmula 1. Com a diferença mínima entre Verstappen e Hamilton na reta final, o título pode pintar neste fim de semana se o holandês vencer a etapa e deixar o britânico para trás, já que tem a vantagem.

Porém, se Hamilton vencer, aí tudo será decidido na etapa de Abu Dhabi, deixando o torneio ainda mais emocionante para o público que acompanha. Cada vitória vale 25 pontos na Fórmula 1, enquanto o segundo e terceiro ganham 18 e 15 respectivamente.

GP da Arábia Saudita – 03 e 05 de dezembro de 2021 no Circuito de Jeddah Corniche na cidade de Jeddah

03 e 05 de dezembro de 2021 no Circuito de Jeddah Corniche na cidade de Jeddah GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro de 2021 no Circuito de Yas Marina West, na cidade de Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos

Leia também:

Conheça os maiores campeões da Fórmula 1