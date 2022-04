Unión Santa Fe x Junior Barranquilla: onde assistir e horário hoje (06/04)

Nesta quarta-feira, Unión Santa Fe x Junior Barranquilla se enfrentam às 19h15 (Horário de Brasília), pela rodada de abertura na Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé. Confira a seguir todas as informações sobre o jogo de hoje e onde assistir ao vivo.

Estão no grupo H os times de Oriente Petrolero, Fluminense, Unión Santa Fe e Junior Barranquilla.

Onde assistir Unión Santa Fe x Junior Barranquilla

A partida entre Unión Santa Fe e Junior Barranquilla hoje vai ser transmitida na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal tem exclusividade para transmitir a Sul-Americana. A emissora é propriedade da entidade e só está disponível nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, da TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Informações de onde assistir Unión Santa Fe x Junior Barranquilla hoje:

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina

Provável escalação de Unión Santa Fe e Junior Barranquilla

Escalação do Unión Santa Fe: Mele, Vera, Calderón, Brítez, Corvalán, Nardoni, González, Portillo, Peralta, Ramos e Luna

Escalação do Junior Barranquilla: Viera, Castrillón, Rosero, Arias, Fuentes, Cabrera, Moreno, Cetré, González, Hinestroza e Borja

A equipe argentina chega muito bem para a disputa desta quarta-feira. No Campeonato Argentino, aparece na sexta posição do grupo A com 14 pontos, ou seja, contabiliza até aqui o número de quatro vitórias, dois empates e dois jogos perdidos. Por isso, é considerado um dos elencos favoritos.

Enquanto isso, o Junior Barranguilla, da Colômbia, superou o La Equidad na fase preliminar para garantir a sua vaga na competição da Sul-Americana pela fase de grupos. O elenco faz uma boa campanha este ano, onde aparece em quinto lugar no Campeonato Colombiano com 22 pontos.

Unión Santa Fe x Junior Barranquilla último jogo

O jogo desta quarta-feira entre Unión Santa Fe e Junior Barranquilla vai ser o primeiro em toda a história de competições sul-americanas. Isso porque os times nunca se enfrentaram dentro de campo e, por isso, o confronto promete muita ação e bom futebol.

Pela primeira fase da Sul-Americana em 2022, os times ainda vão se encontrar em uma segunda oportunidade, pelo jogo de volta da fase de grupos, mas desta vez na casa do Junior Barranquilla, na Colômbia.

