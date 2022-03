Uruguai x Peru: onde assistir as Eliminatórias ao vivo e horário 24/03/2022

Nesta quinta-feira, Uruguai e Peru se enfrentam a partir das 20h30, pela décima sétima rodada das Eliminatórias no Estádio Centenário, em Montevidéu. Confira a seguir todos os detalhes da transmissão e onde assistir Uruguai x Peru ao vivo.

O time uruguaio vem de vitória em cima da Venezuela, enquanto o peruano empatou com o Equador em casa.

Onde assistir Uruguai x Peru ao vivo

O jogo do Uruguai e Peru hoje vai passar no SporTV 3, a partir das 20h30, seguindo o horário de Brasília para todo o Brasil.

- PUBLICIDADE -

A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes poderão ter o acesso do canal ao vivo. Além de acompanhar pela televisão, o torcedor também pode seguir o jogo através do aplicativo do SporTV ou também no GloboPlay, se for assinante do streaming.

O GloboPlay transmite tanto no aplicativo como pelo site (www.globoplay.globo.com). Basta entrar pelo espaço Agora na TV e procurar o canal do SporTV.

Escalação do jogo do Uruguai e Peru

O Uruguai segue na luta por uma vaga na Copa do Mundo da FIFA. Ocupando a quarta posição com 22 pontos, o grupo precisa da vitória nesta quinta-feira seja como for para continuar somando pontos e, consequentemente, permanecer na posição em que se encontra para disputar a classificação. Porém, além de vencer, precisa também torcer por tropeços dos rivais.

Provável Uruguai: Muslera, Araújo, Godin, Gimenez, Olivera, Pellistri, Bentancur, Vecino, Valverde, Cavani e Luis Suárez

Enquanto isso, o Peru aparece na quinta posição com 21 pontos. Se as Eliminatórias terminassem hoje, o grupo estaria classificado para a repescagem mundial, onde possivelmente enfrentaria o time da Ásia. Por isso, deve entrar em campo nesta quinta-feira com o grupo 100% titular na busca inevitável pelos três pontos para continuar subindo na tabela.

Provável Peru: Gallese, Corzo, Ramos, Callens, Trauco, Renato Tapia, Carrillo, Peña, Yotún, Cueva e Lapadula

Último jogo Uruguai x Peru

O último encontro entre Uruguai e Peru aconteceu em 2 de setembro de 2021, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 no Catar, pela temporada atual de disputas.

Em 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade com gols de Tapia e De Arrascascaeta respectivamente.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

- PUBLICIDADE -

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

Dez seleções da América do Sul disputam a classificação direta para a Copa do Mundo no Catar em novembro.

1 Brasil – 39 pontos

2 Argentina – 35 pontos

3 Equador – 25 pontos

4 Uruguai – 22 pontos

5 Peru – 21 pontos

6 Chile – 19 pontos

7 Colômbia – 17 pontos

8 Bolívia – 15 pontos

9 Paraguai – 13 pontos

10 Venezuela – 10 pontos

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.