Uruguai x Venezuela feminino hoje: onde assistir e horário (9/7)

Pela primeira rodada da Copa América, descubra onde assistir o jogo do Uruguai x Venezuela feminino hoje! Neste sábado, 9 de julho, as seleções disputam os três pontos pelo grupo B, jogando no Estádio Centenário de Armenia, em Armênia, a partir das 18h (Horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

A sede da Copa América Feminina este ano é a Colômbia.

Onde assistir Uruguai x Venezuela feminino hoje?

O jogo do Uruguai x Venezuela feminino hoje tem início às 18h, seis horas da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Centenário de Armenia, em Armênia, na Colômbia

Pela rodada de abertura da Copa América Feminina, o confronto não tem transmissão para a infelicidade do torcedor. Dessa maneira, a única possibilidade de acompanhar o jogo do futebol feminino hoje é através das redes sociais de cada seleção.

Os perfis da @CopaAmerica, da equipe do Uruguai @AUFfemenino e @FemeninoFVF, da Venezuela.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir Uruguai x Venezuela feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, em Armênia, na Colômbia

Uruguai e Venezuela feminino na Copa América

O time do Uruguai é o grande favorito para o confronto deste sábado, na rodada de abertura da Copa América. Não apenas por ter o melhor elenco entre os dois, mas por contar com a melhor pré-temporada entre a duas seleções. No mês de junho, a equipe uruguaia venceu a Bolívia por duas vezes com placares elásticos, além de um empate com o Paraguai e uma derrota em fevereiro deste ano.

Escalação da Uruguai: Olivera; Farías, Fernandes, González, Lacoste; Daer, Gómez, González, Pion; Zarro e Aquino.

A Venezuela, por outro lado, quer fazer bonito em busca do seu primeiro troféu na competição. No mês de junho, a seleção fez dois amistosos contra Chile, e venceu os dois, provando que pode ser uma grande potência no futebol feminino daqui para frente. Na rodada, precisa dos três pontos para estrear com o pé direito.

Escalação do Venezuela: Andrea Tovar; Gabriela Angulo, Michelle Romero, Giménez, Gutiérrez; Gabriela Garcia, Olivieri, O’Neil, Carrasco; Castellanos e Altuve.

Como funciona a Copa América Feminina de 2022?

A Copa América Feminina é a principal competição do futebol feminino na América do Sul. Ela reúne dez seleções do continente por duas fases, onde brigam pelo título mais valioso da temporada.

Este ano o torneio acontecerá de 8 até 30 de julho de 2022, tendo a Colômbia como sede dos jogos.

As dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco cada. Elas jogam entre si por quatro vezes, ou seja, cinco rodadas na primeira fase em pontos corridos onde a vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Quando a quinta rodada termina, aí somente o líder e o segundo do grupo avançam para a semifinal, enquanto os terceiros lugares disputam o 5º lugar. As fases eliminatórias são jogadas sempre em partida única.

Daí, a semifinal será realizada para definir quem serão os finalistas em busca do tão sonhado título.

