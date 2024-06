Vai passar na Globo? Onde assistir Palmeiras x Vasco hoje (13/06/24)

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 13, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024. A partida começa às 21h30, no Allianz Parque, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba onde assistir o jogo do Palmeiras hoje.

Palmeiras x Vasco onde assistir

O jogo do Palmeiras e Vasco de hoje, 13 de junho, terá transmissão na TV Globo pela TV aberta e online no Globoplay, gratuitamente. Também dá para assistir a partida pelo Premiere.

Para assistir online e de graça, acesse https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha. Clique em "Agora na TV".

Escalação do jogo

O técnico: Abel Ferreira deve escalar para hoje os jogadores Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Rômulo; Estêvão e Rony.

Enquanto isso, Álvaro Pacheco tem à disposição os atletas Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza (Zé Gabriel), Hugo Moura e Galdames; Adson, David e Vegetti.