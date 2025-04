Vai passar no SBT? Onde assistir Arsenal x Real Madrid ao vivo nesta terça (8)

Nesta terça-feira, 8 de abril, tem o jogo do Arsenal x Real Madrid na Liga dos Campeões hoje.

Gunners recebem gigantes espanhóis em confronto europeu no Emirates Stadium pelas quartas de final da Champions League. Assista no SBT, TNT e Max, a partir das 16h (de Brasília).

O Arsenal tem impressionado na Liga dos Campeões até agora, terminando em terceiro na nova fase da liga e tendo garantido vitórias impressionantes sobre o Paris Saint-Germain e o Sporting.

Eles então derrotaram o PSV Eindhoven nas oitavas de final, quando conseguiram uma vitória enfática por 7 a 1 fora de casa e um empate por 2 a 2 em casa, vencendo por 9 a 3 no total.

O Real Madrid não conseguiu convencer na fase de grupos, mas superou o Manchester City e o Atlético de Madrid na fase eliminatória e tem um histórico formidável na Liga dos Campeões.

Este é apenas o segundo encontro entre os dois clubes e o primeiro desde 2006, quando o Arsenal saiu vitorioso por 1 a 0 no placar agregado, rumo à sua única final da Liga dos Campeões.

Arsenal x Real Madrid – Como assistir o SBT online?

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo do Corinthians Universitario no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Tudo sobre futebol no DCI.