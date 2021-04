Valência abandona partida após suposto insulto racista à Diakhaby

Mais uma cena de suposto racismo no futebol ocorreu neste domingo (4). Cádiz e Valência se enfrentavam em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2020/2021, quando aos 29 minutos da primeira etapa o defensor da equipe visitante, Mouctar Diakhaby, acusou o zagueiro Juan Cala de proferir insultos racistas. Como forma de protesto, o elenco do Los Che saiu de campo, mas retornou minutos depois, sem o francês.

Entenda o caso de racismo envolvendo Diakhaby

Logo depois de uma jogada na área do Valencia, Diakhaby e Juan Cala se estranharam e discutiram. O francês então se irritou com um comentário do jogador adversário e foi reclamar com o árbitro.

No entanto, ao dirigir-se ao juiz, o atleta foi advertido com o cartão amarelo e ficou mais revoltado. O elenco da equipe tentou conter o jogador, mas muito nervoso com a situação, o defensor decidiu por abandonar o confronto.

Em apoio ao companheiro, o elenco da equipe do Valencia também deixou o jogo e foram ao vestiário. Mas, após alguns minutos de jogo paralisado, os jogadores da equipe retornaram para a partida, sem o zagueiro francês, substituído por Hugo Guillamón.

“A equipe se reuniu no vestiário e decidiu voltar a campo e lutar pelo escudo, mas firma na condenação ao racismo em todas as suas formas. Não ao racismo!”, escreveu o clube por meio de suas redes sociais.

El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas. 𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢#JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Por outro lado, a equipe do Cádiz permaneceu em campo e o suposto agressor, Juan Cala, continuou no confronto.

Pelas redes sociais, o clube do Valencia demonstrou seu apoio ao defensor e reforçou que o próprio atleta pediu para que a equipe voltasse ao campo para sequência da partida.

“Nosso total apoio a Diakhaby. Não ao racismo! O jogador, que recebeu um insulto racista, pediu aos seus companheiros que voltem ao campo para lutar. Todos estão contigo, Mouctar!”, postou.

