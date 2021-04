Campeonato Carioca 2021 deve ter alteração nos horários dos jogos

A Rede Record, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021, planeja uma alteração no dia e horário dos jogos do Estadual. Por conta dos baixos índices de audiência, a emissora deve retirar as partidas dos sábados à noite, e transferi-las para uma data tradicional no futebol brasileiro, com o intuito de melhorar a visibilidade dos confrontos. Saiba qual deve ser o novo dia e horário dos jogos.

Qual será o novo horário do Campeonato Carioca 2021?

A audiência do Campeonato Carioca 2021 na Rede Record não tem agradado os proprietários da emissora e os organizadores da competição. Diante do potencial que o Estadual possui, as partidas dos fins de semana, que ocorriam aos sábados à noite, a partir das 21h, devem ser transferidas para o domingo, mas afim de melhorar os pontos de audiência. Entretanto, os jogos do meio de semana devem permanecer nas mesmas datas.

Segundo apurou o UOL, a oficialização da mudança está bem adiantada e todas as afiliadas da emissora que exibem a competição no país já receberam a informação e aguardam apenas o comunicado oficial.

O Campeonato Carioca 2021 na Rede Record ainda não liderou a audiência no Rio de Janeiro. Quatro jogos já foram exibidos aos sábado à noite, envolvendo então os quatro grandes do Estado: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. O jogo do Rubro-negro atingiu nove pontos, no entanto as demais partidas tiveram apenas seis.

Embora o horário dos jogos no domingo ainda não estejam definidos, a Record deve programar os confrontos entre às 16h e 18h. Tradicionalmente a Rede Globo transmite suas partidas neste período, no entanto com a perda nos direitos do Cariocão, a emissora tem exibido filmes para o Estado do Rio de Janeiro.

Por que a Record mudará o dia e horário ?

Cientes do potencial do Campeonato Carioca 2021, proprietários da Rede Record acreditam que a competição pode render mais pontos de audiência para a emissora. Por isso, as partidas que ocorriam aos sábados à noite, devem ser alteradas para o domingo, entre 16h e 18h, para confrontar com os filmes exibidos na Globo.

A mudança provocará uma alteração na grade de transmissão da emissora. Isso porque aos domingos à tarde, Rodrigo Faro apresenta o programa “Hora do Faro”, mas que vem tendo baixa audiência. No último domingo (28/3) atingiu apenas cinco pontos de média no Rio de Janeiro.

A tendência é que a nova data e horário dos jogos do Campeonato Carioca 2021 passem a valer então a partir da nona rodada. Com isso os jogos da rodada oito permanecem sem alterações.

Confira as datas e horários do Campeonato Carioca

Vasco 4 x 2 Bangu

Domingo – 4/4/2021

Resende x Boavista – 11h

Botafogo x Portuguesa – 17h

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h

Segunda – 5/4/2021

Madureira x Flamengo – 21h

Terça – 6/4/2021

Macaé x Fluminense – 21h35

