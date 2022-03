Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir e horário da Copa do Rei – 02/03

Pelo jogo de volta na semifinal da Copa do Rei, as equipes de Valencia x Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira, 02/03, a partir das 17h30 (Horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valencia. Onde vai passar o jogo de hoje? Confira a seguir as principais informações.

Onde assistir Valencia x Athletic Bilbao

O jogo do Valencia e Athletic Bilbao hoje tem transmissão no canal ESPN 3 e streaming Star +, a partir das 17h30 (Horário de Brasília), somente para assinantes em todos os estados do Brasil.

A plataforma do streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 02/03/2022

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla, em Valencia

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 3 e Star +

Veja como foi o primeiro jogo da semifinal.

Escalação de Valencia e Athletic Bilbao

Valencia: Giorgi Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Alderete, Gaya; Soler, Kourouma, Foulquier, Duro; Guedes, Gil

Athletic Bilbao: Agirrezabala (Unai Simon); Lekue, Yuri, Yeray, Martínez; Berenguer, Dani García, Muniain, Vesga; Raúl García, Williams

Depois de ficar no empate por 1 a 1 no jogo de ida pela Copa do Rei, o Valencia espera contar com o fator casa nesta quarta-feira para dar a volta por cima e sair na frente em busca da classificação até a final da competição. É esperado que o time entre em campo com a mesma escalação.

Enquanto isso, o Bilbao tropeçou jogando em casa e, agora, espera vencer a partida de hoje para chegar até a grande final da Copa do Rei e lutar pelo título da temporada, o que poderia ser o primeiro. No mês passado, o time foi derrotado na final pelo Real Madrid, perdendo a chance do título.