Valencia x Celta de Vigo: saiba onde assistir ao jogo do Espanhol (20/02)

Valencia e Celta de Vigo se enfrentam neste sábado (20) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Valencia x Celta de Vigo: onde assistir a partida ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações

Possível Valencia: Domenech; Paulista, Correia, Ferro, Gayá; Soler, Racic, Wass, Guedes; Vallejo, Gómez.

Possível Celta de Vigo: Blanco; Martin, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Solari, Suárez, Nolito; Santi Mina, Ferreyra.

Como as equipes chegam para o jogo?

A equipe do Valencia ocupa neste momento a 13ª posição com vinte e quatro pontos no total. Se vencer, pula uma posição na tabela, com vinte e sete. Então, para o confronto de hoje, a equipe entra em campo sem Cheryshev e Diakhaby, em recuperação, enquanto o goleiro Cillessen está de volta.

Por outro lado, o Celta aparece em 9º lugar com vinte e nove pontos, depois de apresentar um futebol inegavelmente bom em campo. Assim, Eduardo Coudet não pode contar com Sergio Álvarez, Emre Mor e Juncá já que estão lesionados e Iago Aspas e Brais Méndez suspensos.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Além do jogo entre Valencia x Celta de Vigo, a 24ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Betis 1 x 0 Getafe

Elche x Eibar – 10h

Atlético de Madrid x Levante – 12h15

Real Valladolid x Real Madrid – 17h

Barcelona x Cádiz – Domingo – 10h

Real Sociedad x Alavés – Domingo – 12h15

Huesca x Granada – Domingo – 14h30

Ath. Bilbao x Villarreal – Domingo – 17h

Osasuna x Sevilla – Segunda-feira – 17h

Último jogo de Valencia e Celta de Vigo

Pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia foi derrotado pelo Real Madrid no último domingo (14) por 2 a 0. Enquanto isso, o Celta venceu por 3 a 1 o Elche na sexta-feira (12).

Como Eduardo Coudet transformou a equipe do Celta de Vigo