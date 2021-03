Vasco x Macaé: como assistir e escalações do jogo de hoje – 24/3

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca 2021, o Vasco recebe nesta quarta-feira (24) o Macaé, no Estádio São Januário, Rio de Janeiro, em confronto válido pela 5ª rodada do Estadual. Em duelo da parte de baixo da tabela, enquanto o Cruzmaltino é o penúltimo colocado, o Leão é o lanterna e pode ultrapassar os vascaínos em caso de vitória. A bola rola às 18h (horário de Brasília).

A campanha do Vasco é disparada a pior entre os grandes do Rio de Janeiro. Enquanto seus rivais brigam na parte de cima da tabela, o Cruzmaltino segue sem nenhuma vitória na competição e soma duas derrotas e dois empates. Na estreia do campeonato, a equipe perdeu para a Portuguesa e depois para o Volta Redonda, ambos por 1 a 0. No entanto o clube até conseguiu sair sem derrotas nos dois últimos jogos, mas não venceu. Empate diante do Nova Iguaçu (2×2) e Botafogo (1×1), e a conquista de seus dois únicos pontos.

Por outro lado, o Macaé tem um ponto a menos que os vascaínos e ocupam o 12º e último lugar do Estadual. Com três derrotas e um empate, o Leão perdeu para Bangu e Volta Redonda, ambos por 1 a 0, Flamengo 2 a 0 e empatou com o Boavista em 1 a 1. Assim como a equipe de Marcelo Cabo, o Macaé busca sua primeira vitória na competição, e caso consiga no confronto contra o Vasco, sairá da lanterna do Estadual empurrando o Cruzmaltino para o último lugar.

Vasco x Macaé: onde assistir ao vivo Carioca 2021?

O confronto desta terça não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode assistir Vasco e Macaé pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Quais as prováveis escalações do jogo?

Vasco : Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Ernando e MT; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Pec, Martín Benítes e Talles.

: Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Ernando e MT; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Pec, Martín Benítes e Talles. Macaé: Á. Acevedo; Robinho, Rafael Castro, Wagner Carioca, Dante; Milton Raphael, Marquinho, Patrick, Pedro Costa; Wallacer, Fábio Henrique.

Onde e quando será Vasco x Macaé?

Pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021, o Vasco e Macaé se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 18h, mas no Estádio São Januário, Rio de Janeiro.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Resende 1 x 0 Volta Redonda

Boa Vista 0 x 2 Fluminense

Quarta

Madureira x Bangu – 15h30

Vasco x Macaé – 18h

Botafogo x Flamengo – 21h35

Quinta

Nova Iguaçu x Portuguesa – 15h30

