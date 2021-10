Veja a lista de times com Fan Token no futebol e como funciona

O poder do mercado digital invadiu o mundo dos esportes e cada vez mais equipes de diversas modalidades aderem ao popular Fan Token. No Brasil, clubes como Flamengo e Corinthians já possuem a ferramenta, mas na Europa a presença desses ativos é mais antiga. Mas o que é Fan Token? Veja a lista de token de times.

O que são Fan Token – lista de token de time

Os Fan Tokens são uma forma de criptomoeda que dá aos titulares acesso a uma variedade de vantagens de afiliação relacionadas aos torcedores, como votação nas decisões do clube, recompensas, designs de mercadorias e experiências únicas.

Ao contrário dos NFTs , os fan tokens são completamente “fungíveis” ou intercambiáveis. Isso significa queos tokens podem ser trocados por mercadorias de clubes esportivos, experiências VIP e muito mais. Além disso, eles desempenham um papel importante em fortalecer a comunidade do clube com outro fandom com a marca do time.

Os tokens de fãs são criptomoedas que não são necessariamente apoiadas pelos princípios de valor subjacentes do Bitcoin ou Ethereum . Eles recebem seu valor pelo valor que os fãs valorizam por poderem participar do clube e ganhar benefícios exclusivos.

O token de Chiliz é o primeiro e mais importante token de torcedor que gerou uma explosão de novos tokens como o Manchester City Fan Token , o AC Milan Fan Token , o Juventus Fan Token e muitos mais. Essas moedas são um novo caso de uso para a criptografia à medida que a inovação em todo o espaço do blockchain atinge novos patamares.

Os fãs podem comprar tokens digitais e negociá-los como outras criptomoedas. Ao negociar, o preço de um token de fã geralmente é definido pelo vendedor. Ele também está sujeito a alterações de acordo com o movimento do mercado e a popularidade do token no momento.

Depois que os usuários obtêm acesso a uma determinada quantidade de tokens de torcedor, eles têm o direito de votar em uma variedade de assuntos relacionados ao seu clube favorito. Essas questões nas quais os fãs podem votar dependem em grande parte do clube,

Lista de token de time

Do Brasil à Europa diversos são os times que já entraram na onde financeira digital e possuem Fan Token. No país tupiniquim, equipes da Série A, como Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e São Paulo já iniciaram suas parcerias com o Sócio.com, para ter seus ativos. Na Série B, Vasco, Cruzeiro, Botafogo e Coritiba seguem o mesmo caminho.

De acordo com o site Mercado Bitcoin, estes são um dos times que possuem Fan Tokens no mundo do futebol:

AC Milan

Arsenal

AS Roma

Associação de Futebol Argentina

Atlético De Madrid

Barcelona

Botafogo

BSC Young Boys

Clube Atlético Mineiro

Corinthians

Cruzeiro

Coritiba

Flamengo

Galatasaray

Independiente

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

PSG

São Paulo FC

Vasco

Entretanto, a lista de times com token não fica restrita apenas ao futebol. Franquias da NBA também possuem os ativos digitais, assim como equipes de Fórmula 1 como Martin Cognizant e Alfa Romeo Racing ORLEN. O UFC também é uma organização que possui eu token atualmente no mercado digital.

Clubes faturam com os Fan Tokens?

Para os times da lista de fan token, os ativos são uma maneira de monetizar seus torcedores. Muitos apaixonados por seus clubes compram os ativos apenas para se aproximarem das equipes. Os donos conseguem participar de sorteio, promoções e então até contribuir em enquetes que servem para o clube tomar algumas decisão.

Clubes conseguem uma boa verba com a ferramenta e aliviam seus cofres. O Corinthians, por exemplo, lançou token $SCCP no dia 2 de setembro. Em duas horas, cerca de 850 mil unidades foram vendidas através da plataforma da socios.com.

Cada torcedor pôde adquirir no máximo 50 tokens da quantidade ofertada e a venda rendeu então mais de R$8,8 milhões. No entanto, o clube não revelou como ficou a divisão do dinheiro entre a equipe e a plataforma que oferece os ativos digitais.

Devo comprar tokens do meu time?

A compra de criptomoedas ainda é vista como um investimento de alto risco por muitos. O mercado de criptografia já é conhecido por ser volátil, e as moedas meme são as mais sujeitas a variações drásticas de preço. No entanto, um grande risco pode sempre significar uma grande recompensa, pois o preço de algumas fan coins pode disparar se elas se popularizarem e se tornarem ainda mais populares.

Com qualquer investimento, é sempre melhor pesar cuidadosamente o valor e as soluções apresentadas pelo produto. Os tokens de torcedor podem ser menos um investimento e mais um buy-in para os benefícios especiais que os clubes esportivos podem oferecer.