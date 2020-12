Veja as datas e horários das semifinais da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (18), as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores. Com Palmeiras, Santos e River Plate classificados, restam apenas uma vaga para definir as quatro melhores equipes da competição. Racing e Boca Junior disputam a última vaga à semi. No jogo de ida, a Academia venceu por 1 a 0. No entanto, a volta acontece nesta quarta (23), no Bombonera.

Saiba as datas das semifinais da Libertadores

River Plate x Palmeiras

Ida: 5/1, 21h30 , no estádio Libertadores da América

Volta: 12/1, 21h30, no Allianz Parque

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Logo depois de eliminar o Libertad nas quartas de final, o Verdão terá pela frente o River Plate. Atual vice-campeão, a equipe de Marcelo Gallardo chega à sua quarta semifinal seguida. Desde que o treinador assumiu o comando do Los Millonarios, em 2014, essa será a quinta vez que o clube chega entre os quatro melhores da competição, em seis edições disputadas.

+ Inter x Palmeiras se enfrentam em briga direta pelo G-4; veja onde assistir

🇦🇷😱🇧🇷 Que começo de ano! @RiverPlate e @Palmeiras já têm datas e horários definidos para os duelos das semifinais da #Libertadores. 🤔 Quem vai ao @Rio2020 pela #GloriaEterna? pic.twitter.com/MzGMemkuuP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 18, 2020

Data das semifinais da Libertadores: Santos x Racing ou Boca

Ida: 6/1, às 19h15, na Argentina

Volta: 13/1, às 19h15, na Vila Belmiro

O Santos é outra equipe brasileira classificada à semifinal. O Peixe eliminou o Grêmio na fase anterior, empatando o jogo fora e vencendo em casa por 4 a 1. Mesmo com vários desfalques, a equipe do técnico Cuca soube superar os desafios, e então eliminou o Tricolor Gaúcho, que para muitos, era o favorito no duelo.

O Alvinegro Praiano sabe as datas de seus jogos de semifinais da Libertadores. No entanto, o clube ainda não sabe quem será o adversário. As equipes argentinas do Racing e Boca Junior decidem a vaga. Com vitória da Academia por 1 a 0, no primeiro jogo, as equipes voltam a se enfrenar na quarta-feira (23), mas no estádio dos Xeneize, Bombonera.

📌🏆 O @SantosFC já tem datas e horários confirmados para as semis da #Libertadores. Os brasileiros esperam por @RacingClub ou @BocaJrsOficial pela vaga no @Rio2020. pic.twitter.com/0PBNkvsDqE — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 18, 2020

Quando será a final da Libertadores?

A final da Libertadores está programada para o dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã. Essa será a segunda vez que a decisão do principal campeonato de futebol do continente, será decidido em jogo único.

Na decisão, pode-se ter então duas equipes brasileiras, duas argentinas ou um clube de cada país. Isso porque ambas as semifinais serão entre brasileiros x argentinos.