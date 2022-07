Veja o Jogo do Liverpool hoje x RC Strasbourg ao vivo (31/07)

Último compromisso na pré-temporada do futebol internacional, o jogo do Liverpool hoje vai ser contra o RC Strasbourg neste domingo, 31 de julho. Jogando no Estádio Anfield, a bola rola às 15h30 (horário de Brasília), em confronto amistoso. Confira a seguir onde assistir o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje vai passar na ESPN. O serviço de streaming Star + retransmite em tempo real a partida de futebol para os assinantes.

O canal da ESPN é o responsável por transmitir a partida neste domingo, com transmissão para todos os estados do país. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, o Star +, serviço de streaming, disponibiliza transmissão para o celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 15h30 (horário de Brasília)

: 15h30 (horário de Brasília) Local : Estádio Anfield, em Liverpool, nos Estados Unidos

: Estádio Anfield, em Liverpool, nos Estados Unidos Onde assistir jogo do Liverpool hoje: ESPN e Star +

Liverpool e RC Strasbourg na pré-temporada

O Liverpool venceu o Manchester City na final da Supercopa da Inglaterra ontem e conquistou o primeiro troféu da temporada! Por 3 a 1, a equipe inglesa garantiu o seu 16º título, igualando-se com o Arsenal. Agora, fecha a pré-temporada em julho com o amistoso de hoje. O grupo já enfrentou Manchester United, Crystal Palace, RB Leipzig e RB Salzburg.

Enquanto isso, o RC Strasbourg também fecha o mês de julho com a partida deste domingo. Até aqui, o grupo francês jogou contra Sion, Charleroi, Brentford e Cagliari, contabilizando duas vitórias, um empate e uma derrota. Agora, promete usar o amistoso hoje para treinar os jogadores antes do início da Ligue 1.

Liverpool campeão da Supercopa da Inglaterra

O Liverpool começou a nova temporada do futebol inglês com o pé direito. Ontem, o elenco vermelho conquistou o seu primeiro título na nova etapa do ano, após superar o Manchester City por 3 a 1 na Supercopa da Inglaterra, no King Power Stadium.

Os gols foram de Alexander-Arnold, Núñez e Salah. Álvarez descontou no segundo tempo. Este é o título de número 16 na história do clube pela Supercopa da Inglaterra, igualando-se ao Arsenal com o segundo maior vencedor.