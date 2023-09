Veja os memes do São Paulo eliminado na Sul-Americana 2023

São Paulo e LDU Quito disputaram as quartas de final no Morumbi

O São Paulo até conseguiu empatar a partida, mas acabou eliminado pelo LDU Quito na noite desta quinta-feira, 31 de agosto, no Estádio do Morumbi, por 4 a 5 (2x2 no agregado) na partida de volta nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com memes, torcedores rivais fizeram a festa para comemorar a eliminação do Tricolor.

Melhores memes do São Paulo eliminado na Sul-Americana

Com gol de Arboleda no segundo tempo, o São Paulo deixou tudo igual nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o LDU Quito, no Morumbi. No primeiro jogo, o elenco equatoriano venceu com um gol de diferença, por isso só precisava do empate para avançar.

Nos pênaltis, o LDU não errou nenhuma batida, enquanto James Rodríguez jogou a bola para fora. O São Paulo está eliminado da Sul-Americana e o LDU Quito vai enfrentar o Defensa y Justicia na semifinal.

A eliminação do São Paulo tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais, com memes ilustrando brincadeiras e zoações de torcedores rivais.

São Paulo está eliminado da Sul-americana:pic.twitter.com/cRjB8g8F9e — Elyel ˢᶜᶜᵖ (@elyelsccp) September 1, 2023

SÃO PAULO ELIMINADO COM O JAMES RODRIGUEZ PERDENDO PÊNALTI pic.twitter.com/PEQr6ovfaY — camargo ohhh + brabo!!! (@camxrgosccp) September 1, 2023

São Paulo eliminado KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/bC32NlevE9 — Denes (@DenesCRF) September 1, 2023

Brincadeiras com o elenco também viralizaram em memes, incluindo James Rodríguez.

Ri agora kkkkkkkkkkkkkkkk São Paulo eliminado da Sula pic.twitter.com/0dJTNiRJKq — PES MIL GRAU (@Pesgrau) September 1, 2023

ALÔ JAMES ME VÊ UMA PIPOCA! pic.twitter.com/bQSL80izfU — Time do Povo (@povotime1910) September 1, 2023

PÊNALTI DO JAMES RODRIGUEZ ACABOU DE PASSAR AQUI pic.twitter.com/kT5GNdulI8 — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) September 1, 2023

James Rodriguez se não tivesse feito aquele gol de fora da área na copa de 2014pic.twitter.com/VNAhFM0gI2 — vittor the creator (@vittorocriador) September 1, 2023

Ô JAMES, ME VÊ UMA PIPOCA! pic.twitter.com/q6ZlWXeejC — De Sola (@desolaoficial) September 1, 2023



O goleiro Rafael, que não pegou pênaltis, também viu o seu nome viralizar.

tanka esse goleiro que não acerta o lado KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/89f7aqupzg — São Paulo Shitposting | Fan Account (@spfcshitposting) September 1, 2023

Qual é o próximo jogo do São Paulo?

O São Paulo volta a jogar no próximo domingo, 03 de setembro, contra o Coritiba pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo tem início às 20h30, horário de Brasília, no Morumbi, na capital paulista.

Com a eliminação na Sul-Americana, o Tricolor poderá focar no Brasileirão, em 11º lugar com 28 pontos somados em sete vitórias, sete empates e sete derrotas, sem ganhar há seis partidas na primeira divisão do campeonato de futebol.

Já o Coxa é o penúltimo na classificação com 14 pontos, conquistados em três vitórias e cinco empates.