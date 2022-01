Velo Clube x Athletico-PR: onde assistir ao jogo da Copinha – 06/01

Pela segunda rodada do grupo 12 na Copinha, as equipes de Velo Clube x Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 05/01, a partir das 13h15 (horário de Brasília), em confronto no Estádio Doutor Jayme Cintra. Confira onde vai passar o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Velo Clube x Athletico-PR: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Hermínio Ometto, cidade de Araras

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Depois de estrear com vitória na primeira rodada da Copinha, o Velo aparece em primeiro lugar com 3 pontos, deixando para trás todos os oponentes e surpreendendo na competição. Agora, vai enfrentar o favorito do grupo e, por isso, deve colocar em campo os melhores jogadores.

Enquanto isso, o Athletico-PR vem logo atrás com apenas 1 ponto já que ficou no empate com o Taquarussú na última segunda-feira ao entrar em campo pela primeira rodada do grupo 12 na Copa São Paulo. Mesmo com boa estrutura e jogadores, o time precisa focar e sair vitorioso se quiser lutar pela vaga na próxima fase.

Escalações de Velo Clube e Athletico-PR

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta quinta, o que promete deixar o embate ainda mais equilibrado em campo.

Velo Clube: Maicon; Ryan, Júlio Cesar, Allan Pereira; Marcelo, Erick, Maçola Filho; Patrick, Fabio Linderberg, Gabriel, João Paulo

Athletico-PR: Gabriel; Murillo, Dourado, João Vialle, Willian Jesus; Carlos Eduardo, Marcos Vinícius, Danielzinho; Iago, Leo Costa, John Mercado

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: potes, data e calendário