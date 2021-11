Venezia x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo (07/11)

As equipes de Venezia x Roma se enfrentam neste domingo, 07/11, a partir das 08h30 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano no Estádio Pierluigi Penzo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Venezia x Roma hoje ao vivo? A partida entre Venezia e Roma terá transmissão ao vivo a partir das 08h30 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Pierluigi Penzo, cidade de Veneza, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Venezia x Roma

Nenhuma das equipes possui novas baixas para o confronto deste domingo. Porém, a equipe comandada por José Mourinho é a favorita para guardar os três pontos e avançar na corrida pelo topo da tabela.

Venezia : Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kyrine, Busio, Cmigoj; Okereke, Forte, Aramu

: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kyrine, Busio, Cmigoj; Okereke, Forte, Aramu Roma: Rui Patricio; Mancini, Karsdorp, Ibañez, Calafiori; Veretout, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham

Principais informações sobre o jogo de hoje

Recém-promovido da segunda divisão, o Venezia não coleciona bons resultados até o momento. Com três rodadas sem vencer uma partida em décima oitava posição com 9 pontos, o elenco está na zona de rebaixamento e pode voltar de onde veio no ano que vem. Por isso, é tudo ou nada no confronto deste domingo.

Enquanto isso, a Roma de José Mourinho tende a crescer cada vez mais na tabela do Campeonato Italiano mesmo após tropeçar na rodada passada. Em quinta posição com 19 pontos, tem seis vitórias, um empate e quatro derrotas em sua conta, buscando a vitória hoje para se igualar aos oponentes da parte de cima.

