Verona x Napoli: onde assistir online e horário (13/03/2022)

Onde assistir Verona x Napoli hoje? Equipes se enfrentam neste domingo, na vigésima nona rodada do Campeonato Italiano em 2022, a partir das 11h, jogando no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Confira as principais informações da transmissão do jogo na rodada.

Onde assistir Verona x Napoli ao vivo?

O streaming Star + vai transmitir o jogo Verona x Napoli hoje. A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo entre do Verona e Napoli neste domingo, 13 de março de 2022, vai começar às 11h, pelo horário de Brasília no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi

Onde assistir jogo de hoje: Star+

Últimos jogos Verona e Napoli

07/11/2021 – Napoli 1 x 1 Verona – Campeonato Italiano

23/05/2021 – Napoli 1 x 1 Verona – Campeonato Italiano

Como estão Verona e Napoli na temporada?

O elenco do Verona vem de empate diante da Fiorentina na última rodada e, por isso, pretende dar a volta por cima neste domingo pela nova rodada do Campeonato Italiano. Pela tabela, aparece em nona posição com 41 pontos, ou seja, coleciona onze triunfos, oito empates e nove derrotas.

Enquanto isso, o Napoli continua a sua incansável briga pela liderança no Campeonato Italiano. Em terceiro lugar com 57 pontos, precisa da vitória no duelo de hoje para conseguir retomar a ponta da classificação se quiser seguir vivo pela conquista do título. Ao todo, tem dezessete vitórias, seis empates e cinco derrotas na temporada.

Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Simeone, Lasagna

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Politano; Insigne, Osimhein

Palpite Verona x Napoli

Por contar com melhor desempenho no Campeonato Italiano pelas últimas rodadas, o Napoli é o favorito no duelo deste domingo pela rodada.

Entretanto, o grupo do Verona promete dar trabalho ao seu rival, que briga pela liderança neste momento.

Confira o último jogo do Verona e Napoli.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Italiano.