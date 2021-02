Verona x Parma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (15/02)

Encerrando a 22ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira (15), Verona e Parma se enfrentam às 16h45, no Estádio Marcantonio Bentegodi. Enquanto uma equipe briga para alcançar as primeiras posições, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Verona x Parma: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports, a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

Possíveis escalações de Verona x Parma

O time do Verona possui baixas importantes ao jogo de hoje. Em entrevista coletiva, o técnico Juric confirmou que Veloso segue indisponível, já que voltou a treinar com o restantes do grupo, além de Sturaro e Vieira. Já Favilli deve estar pronto na semana que vem e Kalinic está fora por problemas musculares.

- PUBLICIDADE. -

Possível Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barák, Lazovic; Zaccagni, Lasagna; Bessa.

Por outro laod, para o Parma, a nova baixa é Graziano Pellè que, segundo o boletim médico publicado em site oficial, está com problemas musculares.

Possível Parma: Sepe; Bani, Conti, Osorio, Alves; Gagliolo, Kurtic, Brugman; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também trouxe outros jogos no fim de semana. Ademais, confira todos os resultados.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino 0 x 0 Genoa

Napoli 1 x 0 Juventus

Spezia 2 x 0 Milan

Roma 3 x 0 Udinese

Sampdoria 2 x 1 Fiorentina

Cagliari 0 x 1 Atalanta

Crotone 1 x 2 Sassuolo

Inter de Milão 3 x 1 Lazio

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Verona ocupa neste momento a 9ª posição com trinta pontos. Assim, brigando por uma vaga em competições internacionais na próxima temporada, a equipe precisa somar pontos de qualquer maneira e subir na tabela. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou seis e perdeu sete.

- PUBLICIDADE -

Enquanto isso, o Parma aparece em 19º com treze pontos. Ocupando a zona de rebaixamento, o time entra em campo nesta segunda com o propósito de vencer e, assim, chegar até os dezesseis e pular uma posição, desbancando o Cagliari para estar próximo de deixar a degola. Por fim, tem duas vitórias, sete empates e doze derrotas.